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Philips Avent

شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

SCF714/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم
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    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    SCF714/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

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      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم
        وزن المنتج
        0.067  كلغ

      • المحتويات

        شوكة للأطفال الصغار
        1
        ملعقة للأطفال الصغار
        1
        سكين للأطفال الصغار
        1

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        28 (عمق) X‏ 116 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        الملعقة/السكين: 140 (طول) X ‏28 (عرض) X ‏18 (عمق) الشوكة: 152 (طول) X‏ 25 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

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