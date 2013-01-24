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Philips Avent VIA

نظام الرضاعة من Avent

SCF610/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
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    Philips Avent VIA نظام الرضاعة من Avent

    SCF610/05
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent VIA نظام الرضاعة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent VIA نظام الرضاعة من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

      كوب لتخزين الحليب

      • حليب الأم
      سهلة التنظيم

      سهلة التنظيم

      أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية للتخزين والنقل

      تتلاءم مع كل شافطات حليب الأم والحلمات من Philips Avent

      استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه

      للاستخدام في الثلاجة/المجمدة

      يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية

      تخزين وإرضاع في خطوة واحدة سهلة

      كوب صلب وقابل للتكديس ومقاوم للتسرب، تم إرفاق محوّل وحلمة للرضاعة

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        إنكلترا
        نعم

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم
        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة
        وصلة كوب تخزين الحليب
        1  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        1  قطعة
        كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
        5  قطعة

      • تصميم صغير

        صغيرة الحجم
        • مثالية للسفر
        • قابلة للتكديس

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