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Avent

ضمادات ثدي مريحة للغاية

SCF154/50
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • راحة وثقة راحة وثقة راحة وثقة
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    Avent ضمادات ثدي مريحة للغاية

    SCF154/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    راحة وثقة

    ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    Avent ضمادات ثدي مريحة للغاية

    راحة وثقة

    ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    راحة وثقة

    ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

    Avent ضمادات ثدي مريحة للغاية

    راحة وثقة

    ضمادات ثدي مزوّدة بأربع طبقات فريدة لامتصاص فائق مع الحفاظ على الراحة والجفاف. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل breast-care

      راحة وثقة

      ضمادات الثدي Avent لأعلى مستوى من الجفاف

      • ضمادات للاستخدام مرة واحدة بقياس x50
      شعور ناعم كالحرير

      شعور ناعم كالحرير

      فوطة علوية ناعمة كالحرير ومسامية، تحتوي على مواد طبيعية. تم اختبارها على البشرة.

      شرائط لاصقة مانعة للانزلاق

      مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.

      مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      صحية

      تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.

      ناعمة مع شكل بسيط ومخطّط

      تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.

      مزوّدة بأربع طبقات مدمجة فريدة من نوعها لتأمين أقصى قدر من الجفاف

      1. طبقة أمامية فائقة النعومة مزوّدة بأخدود للحلمة- تحافظ على جفاف الثدي في جميع الأوقات. 2- طبقة فائقة الامتصاص لراحة إضافية. 3- حشوة أمان فائقة الامتصاص تضمن عدم حدوث التسرب المحرج. 4- طبقة خارجية مثقّبة، عازلة لتجنب تشقق الحلمة ومزوّدة بلاصق لضمان عدم التسرب- تبقي الضمادة في مكانها.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        سويسرا
        نعم

      • التصميم

        شكل بسيط ومخطّط
        نعم
        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        50  قطعة
        ضمادات ثدي
        • تم اختبارها على البشرة
        • أدوات طبيعية

      • الوظائف

        فائقة الجفاف
        • طبقات متعددة
        • علوية من جهة واحدة

      • راحة قصوى

        مانعة للانزلاق
        شريط لاصق

      • شعور ناعم كالحرير

        فوطة علوية ناعمة كالحرير
        • مواد طبيعية ومسامية
        • تم اختبارها على البشرة

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