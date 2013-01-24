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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل الذكي

SCD860
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • اتصال دائم بطفلك، أينما كنت اتصال دائم بطفلك، أينما كنت اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    SCD860
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل الذكي

    اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

    إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      اتصال دائم بطفلك، أينما كنت

      • للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
      • متوافق مع نظامَي التشغيل iOS وAndroid
      • جرب التطبيق الآن
      يدعم كاميرات/مشاهدين متعددين، قومي بدعوة أحبائك

      يدعم كاميرات/مشاهدين متعددين، قومي بدعوة أحبائك

      يتميّز الاتصال بأنه آمن وخاص بالكامل. يمكنك دعوة الأشخاص الذين تحبينهم لمراقبة طفلك من أي مكان. يمكن إضافة ما يصل إلى 10 حسابات، ويدعم التطبيق ما يصل إلى 10 كاميرات مع ثلاثة مشاهدين في آن واحد لكل كاميرا.

      مراقبة الأداء بالاستناد إلى اتصال Wi-Fi

      مراقبة الأداء بالاستناد إلى اتصال Wi-Fi

      يجب توصيل كل من الجهاز والتطبيق بالإنترنت. يتصل الجهاز بالإنترنت عبر Wi-Fi، مما يجعل أداء الجهاز مستندًا بشكل مباشر إلى اتصال Wi-Fi لديك. من هنا، احرصي على أن يكون جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent على مسافة قريبة من موجّه Wi-Fi، أو استخدمي معيد التقوية / محوّل powerline مع تقنية Wi-Fi المضمّنة لتعزيز إشارة Wi-Fi بالقرب من جهاز المراقبة. يمكن توصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi، مما يتيح لك مراقبة طفلك من أي مكان.

      إعدادات مخصصة لمراقبة طفلك بالطريقة التي تريدينها

      إعدادات مخصصة لمراقبة طفلك بالطريقة التي تريدينها

      يمكنك تعيين ميزات المنتج بالطريقة التي تريدينها وفي الوقت الذي يناسبك، سواء أكان، على سبيل المثال، لون الضوء الليلي أو تهويدة معيّنة.

      مراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل

      مراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل

      تمكّني من رؤية طفلك وسماعه في النهار والليل. تقدّم الكاميرا جودة فيديو وصوت فائقة، مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل، وبكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء.

      مجموعة من التهويدات لنوم هادئ ومريح

      مجموعة من التهويدات لنوم هادئ ومريح

      ساعدي طفلك على الاسترخاء للنوم من خلال تشغيل واحدة من التهويدات العشر المهدّئة. شغّلي التهويدات مباشرةً بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. يمكنك اختيار الأغاني التي تريدين تشغيلها في الوقت الذي تريدينه.

      ما عليك سوى استخدام رمز QR لإعداد التطبيق وتنزيله

      من السهل جدًا إعداد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent. ما عليك سوى تنزيل التطبيق واستخدام رمز QR داخل التطبيق لتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi المحلية. يتضمن التطبيق دليل المستخدم للمرة الأولى الذي سيقدم لك الدعم ويشرح أزرار التطبيق وميزاته.

      ضوء ليلي متعدد الألوان لمساعدة طفلك على الاسترخاء والنوم

      استخدمي الضوء الليلي المتعدد الألوان لتوفير جو مهدئ ولطيف يساعد طفلك على النوم. يمكنك إضاءة الضوء الليلي مباشرة من بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. فضلاً عن ذلك، يمكنك تحديد لون الضوء وتعيين مؤقت لاختيار وقت تشغيل الإضاءة.

      وظيفة التحدّث إلى الطفل المطَمئنة

      ساعدي طفلك على الشعور بالهدوء والطمأنينة من خلال سماع صوتك بواسطة التطبيق أينما كنت.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        زاوية عرض قابلة للتعديل
        نعم
        تكبير/تصغير وتدوير رقمي
        نعم، في ميزة التطبيق
        وظيفة التحدّث إلى الطفل
        نعم
        الوضع الليلي التلقائي
        الأشعة تحت الحمراء
        إعداد سهل لرمز QR
        نعم
        كاميرات متعددة لجهاز المراقبة
        10
        مشاهدون متعددون
        3 في آن واحد
        ضوء ليلي
        متعدد الألوان
        تهويدات مهدئة
        10
        إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً
        نعم

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت
        محول
        نعم
        التردد المقدّر
        50-60 هرتز

      • المحتويات

        جهاز مراقبة الطفل الذكي
        نعم
        تركيب على الجدار
        نعم

      • البرنامج

        التوافق مع Android
        الإصدار 4.4 أو أحدث (الهاتف/الجهاز اللوحي)

      • جودة الفيديو

        التعرض
        تلقائي
        وضوح التفاصيل
        دقة عالية لغاية 720 بكسل (‎1280 x 720)
        برنامج ترميز الفيديو
        H.264
        توازن اللون الأبيض
        تلقائي

      • الكاميرات

        أداة استشعار الضوء المحيط
        نعم
        فتحة العدسة
        F2.8
        الوضع البؤري
        ثابت
        جهاز استشعار
        مستشعر كاميرا 1,3 ميجابكسل
        زاوية العرض
        • أفقية 57,7 درجات
        • عمودية 44,9 درجات
        البُعد البؤري
        0,2 - 3 أمتار
        كاميرا بتقنية WiFi
        ‎802.11 b/ g/ n ‏(2,4 جيجاهرتز، غير متوافق مع 5 جيجاهرتز)

      • البرنامج

        تحديث التطبيق تلقائيًا
        تحديث تلقائي لبرنامج الكاميرا الثابت
        التثبيت
        عبر متجر Apple App أو Google Play
        التوافق مع iPad
        الإصدار iOS9 أو أحدث، جهاز iPad 2 وأحدث
        التوافق مع iPhone
        الإصدار iOS9 أو أحدث، جهاز iPhone 4S وأحدث
        التوافق مع iPod
        الإصدار iOS9 أو أحدث، الجيل الخامس من iPodTouch وأحدث

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