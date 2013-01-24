مصطلحات البحث
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اتصال دائم بطفلك، أينما كنت
إن جهاز مراقبة الطفل الذكي يمكّنك أنت والأشخاص الذين تحبينهم من مراقبة طفلك من أي مكان. يسمح لك التطبيق بالتبديل بين الشبكات وتحسين جودة الصوت والفيديو للحصول على أفضل اتصال مع طفلك. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز الاتصال بأنه آمن وخاص بالكامل. يمكنك دعوة الأشخاص الذين تحبينهم لمراقبة طفلك من أي مكان. يمكن إضافة ما يصل إلى 10 حسابات، ويدعم التطبيق ما يصل إلى 10 كاميرات مع ثلاثة مشاهدين في آن واحد لكل كاميرا.
يجب توصيل كل من الجهاز والتطبيق بالإنترنت. يتصل الجهاز بالإنترنت عبر Wi-Fi، مما يجعل أداء الجهاز مستندًا بشكل مباشر إلى اتصال Wi-Fi لديك. من هنا، احرصي على أن يكون جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent على مسافة قريبة من موجّه Wi-Fi، أو استخدمي معيد التقوية / محوّل powerline مع تقنية Wi-Fi المضمّنة لتعزيز إشارة Wi-Fi بالقرب من جهاز المراقبة. يمكن توصيل جهازك الذكي بالإنترنت عبر 3G أو 4G أو Wi-Fi، مما يتيح لك مراقبة طفلك من أي مكان.
يمكنك تعيين ميزات المنتج بالطريقة التي تريدينها وفي الوقت الذي يناسبك، سواء أكان، على سبيل المثال، لون الضوء الليلي أو تهويدة معيّنة.
تمكّني من رؤية طفلك وسماعه في النهار والليل. تقدّم الكاميرا جودة فيديو وصوت فائقة، مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً بجودة عالية بدقة تصل إلى 720 بكسل، وبكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء.
ساعدي طفلك على الاسترخاء للنوم من خلال تشغيل واحدة من التهويدات العشر المهدّئة. شغّلي التهويدات مباشرةً بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. يمكنك اختيار الأغاني التي تريدين تشغيلها في الوقت الذي تريدينه.
من السهل جدًا إعداد جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent. ما عليك سوى تنزيل التطبيق واستخدام رمز QR داخل التطبيق لتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi المحلية. يتضمن التطبيق دليل المستخدم للمرة الأولى الذي سيقدم لك الدعم ويشرح أزرار التطبيق وميزاته.
استخدمي الضوء الليلي المتعدد الألوان لتوفير جو مهدئ ولطيف يساعد طفلك على النوم. يمكنك إضاءة الضوء الليلي مباشرة من بواسطة الكاميرا في غرفة طفلك أو عن بُعد بواسطة التطبيق. فضلاً عن ذلك، يمكنك تحديد لون الضوء وتعيين مؤقت لاختيار وقت تشغيل الإضاءة.
ساعدي طفلك على الشعور بالهدوء والطمأنينة من خلال سماع صوتك بواسطة التطبيق أينما كنت.
الميزات
الطاقة
المحتويات
البرنامج
جودة الفيديو
الكاميرات
البرنامج