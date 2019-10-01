تدوم بطارية ليثيوم القابلة لإعادة الشحن حتى 8 ساعات لكل عملية شحن

عندما يكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro40 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا باستخدام شعاعه الرئيسي إلى ما يصل إلى 3 ساعات. وإذا استعملت الضوء الكاشف، فستدوم البطارية حتى 8 ساعات من الاستخدام المستمر. بالتالي، عند استخدام المصباح بشكل متقطع، تدوم البطارية عدة أيام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.