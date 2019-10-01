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EcoPro

EcoPro40

RC420B1
  • ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
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    EcoPro EcoPro40

    RC420B1

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro EcoPro40

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro EcoPro40

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح محمول قابل لإعادة الشحن

      • مصباح عمل قابل لإعادة الشحن
      • الضوء الرئيسي 300 لومن / 3 واط
      • الضوء الكاشف 100 لومن / 1 واط
      • فترة استخدام البطارية تبلغ 3 ساعات

      ضوء قوي (300 لومن / 3 واط) لإنجاز المهام اليومية

      سواء كنت في المرأب الخاص بك، تنجز أعمالاً يدوية أو تحاول إصلاح جهاز، يكون من المفيد دائمًا وجود مصباح صغير بقربك. يوفر مصباح EcoPro40 من Philips شعاع ضوء قويًا رئيسيًا من 300 لومن (3 واط) لمساعدتك على رؤية التفاصيل الضرورية لإنجاز المهمة.

      ضوء كاشف (100 لومن / 1 واط) لإضاءة المناطق الضيقة

      يأتي مصباح EcoPro40 من Philips أيضًا مع ضوء كاشف مفيد لإضاءة المناطق التي تصعب رؤيتها. ويوفر الضوء الكاشف القوي هذا الموجود أعلى المصباح ضوءًا من 100 لومن (1 واط)، بحيث تتمكن من رؤية أصغر التفاصيل في الزوايا المظلمة.

      3 مغناطيسات لإضاءة ملائمة بدون استخدام اليدَين

      غالبًا ما تحتاج إلى استخدام كلتا يدَيك عند قيامك بالعمل على مهمة ما. يأتي مصباح EcoPro40 من Philips مزوّدًا بـ 3 مغناطيسات حتى تتمكن من تركيب المصباح بسهولة على أي سطح معدني قريب، كما في أسفل المغسلة أو على غطاء محرك السيارة مثلاً.

      خطافان قابلان للسحب لإضاءة ملائمة بدون استخدام اليدَين

      عندما تحتاج إلى كلتا يدَيك للعمل، علّق مصباح EcoPro40 بكل بساطة على مقربة منك بواسطة خطافين مضمنين قابلين للسحب بمقدار 360 درجة.

      تدوم بطارية ليثيوم القابلة لإعادة الشحن حتى 8 ساعات لكل عملية شحن

      عندما يكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro40 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا باستخدام شعاعه الرئيسي إلى ما يصل إلى 3 ساعات. وإذا استعملت الضوء الكاشف، فستدوم البطارية حتى 8 ساعات من الاستخدام المستمر. بالتالي، عند استخدام المصباح بشكل متقطع، تدوم البطارية عدة أيام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

      هيكل متين ومقاوم للصدمات

      حتى أكثر الأشخاص انتباهًا، يمكنهم أن يوقعوا الأشياء بشكل عرضي. لذلك، تم تصميم مصباح EcoPro40 من Philips بهيكل متين بحيث إنه يصمد في حال إسقاطه أرضًا بشكل عرضي.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل
        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP20
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع طلاء من المطاط
        عدد أضواء LED
        6
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بمقدار 180 درجة
        النطاق
        • RCH
        • EcoPro
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6500  كلفن
        قوة الضوء (التعزيز)
        630 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        3100 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        حتى 30000 ساعة
        زاوية الشعاع
        90 درجة
        إخراج الضوء
        300 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15 درجة

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        قدرة البطارية
        2200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 8 ساعات (محدد)
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع المقبس
        USB صغير
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        فترة شحن البطارية
        حوالى 4 ساعات
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم أيون 18650
        القدرة الكهربائية بالواط
        3 واط + 1 واط الشعلة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        RC420B1
        رمز الطلب
        05057145

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018050571
        EAN3
        8719018050700

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        36  سم
        العرض
        18.8  سم
        الارتفاع
        5.2  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        1
        الوزن مع البطاريات
        615  غ
        الحجم
        قياسية
        طول السلك
        100 سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        33  سم
        العرض
        20.5  سم
        الارتفاع
        38  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        4.516  غ

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