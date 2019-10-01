ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميز EcoPro40 من Philips بضوئه الساطع القوي ومقبضه المقاوم للانزلاق ووزنه الخفيف واستخداماته المتعددة، وهو مصباح عمل لاسلكي ممتاز للاستخدام اليومي. ويأتي المصباح مزودًا بضوء كاشف مفيد، فيساعدك على رؤية الزوايا المظلمة الضيقة حتى. إكتشف كلّ المميزات
سواء كنت في المرأب الخاص بك، تنجز أعمالاً يدوية أو تحاول إصلاح جهاز، يكون من المفيد دائمًا وجود مصباح صغير بقربك. يوفر مصباح EcoPro40 من Philips شعاع ضوء قويًا رئيسيًا من 300 لومن (3 واط) لمساعدتك على رؤية التفاصيل الضرورية لإنجاز المهمة.
يأتي مصباح EcoPro40 من Philips أيضًا مع ضوء كاشف مفيد لإضاءة المناطق التي تصعب رؤيتها. ويوفر الضوء الكاشف القوي هذا الموجود أعلى المصباح ضوءًا من 100 لومن (1 واط)، بحيث تتمكن من رؤية أصغر التفاصيل في الزوايا المظلمة.
غالبًا ما تحتاج إلى استخدام كلتا يدَيك عند قيامك بالعمل على مهمة ما. يأتي مصباح EcoPro40 من Philips مزوّدًا بـ 3 مغناطيسات حتى تتمكن من تركيب المصباح بسهولة على أي سطح معدني قريب، كما في أسفل المغسلة أو على غطاء محرك السيارة مثلاً.
عندما تحتاج إلى كلتا يدَيك للعمل، علّق مصباح EcoPro40 بكل بساطة على مقربة منك بواسطة خطافين مضمنين قابلين للسحب بمقدار 360 درجة.
عندما يكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro40 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا باستخدام شعاعه الرئيسي إلى ما يصل إلى 3 ساعات. وإذا استعملت الضوء الكاشف، فستدوم البطارية حتى 8 ساعات من الاستخدام المستمر. بالتالي، عند استخدام المصباح بشكل متقطع، تدوم البطارية عدة أيام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
حتى أكثر الأشخاص انتباهًا، يمكنهم أن يوقعوا الأشياء بشكل عرضي. لذلك، تم تصميم مصباح EcoPro40 من Philips بهيكل متين بحيث إنه يصمد في حال إسقاطه أرضًا بشكل عرضي.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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