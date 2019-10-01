ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
إن EcoPro20 من Philips هو مصباح عمل صغير قابل لإعادة الشحن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة. تم تزويد المصباح بميزات عمل بدون استخدام اليدَين، لذا فهو مثالي لأعمال الكشف السريعة والاستخدام اليومي العام، ويضيء عملك بحيث تتمكن من إنجازه. إكتشف كلّ المميزات
سواء كنت في المرأب الخاص بك، تنجز أعمالاً يدوية أو تحاول إصلاح جهاز، يكون من المفيد دائمًا وجود مصباح صغير في جيبك. يوفر مصباح EcoPro20 من Philips ضوءًا أبيض مريحًا (بقوة 6500 كلفن) من 220 لومن (2 واط)، ويضيء ما تعمل عليه، فتتمكن من رؤية كل التفاصيل الضرورية لإنجاز العمل بسرعة.
يمكن استخدام مصباح EcoPro20 من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على قاعدة المصباح وسيبدأ بالشحن.
عندما يكتمل شحنه، يوفر مصباح EcoPro20 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا لما يصل إلى 3.5 ساعات من الاستخدام المستمر. بالتالي، عند استخدام المصباح بشكل متقطع، تدوم البطارية عدة أيام قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
يتميز مصباح EcoPro20 من Philips بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، وهو يتسع بسهولة في جيبك. سيساعدك هذا المصباح المفيد على إنجاز عملك مهما كان عملك وأينما كنت تعمل.
هل تحتاج إلى ضوء من زاوية مختلفة خلال العمل؟ لا مشكلة. يأتي مصباح EcoPro20 من Philips مزودًا بقاعدة محورية قابلة للدوران بمقدار 180 درجة حتى تتمكن من توجيه الضوء بسهولة حيث تحتاج إليه أكثر.
عندما تحتاج إلى كلتا يدَيك للعمل، علق مصباح EcoPro20 بكل بساطة على مقربة منك بواسطة خطاف دوّار قابل للسحب بمقدار 360 درجة مضمّن.
تم أيضًا تضمين مغناطيس قوي في القاعدة المحورية للاستعمال بدون استخدام اليدَين. ويكون هذا المغناطيس مفيدًا تحديدًا إذا كنت تعمل بوجود أسطح معدنية قريبة منك، مثلما يحصل عند إصلاح محرك أو صيانة آلة. ببساطة علّق المغناطيس بالمعدن، واستخدم القاعدة المحورية لتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه.
حتى أكثر الأشخاص انتباهًا، يمكنهم أن يوقعوا الأشياء بشكل عرضي. لذلك، تم تصميم مصباح EcoPro20 من Philips بهيكل متين بحيث إنه يصمد في حال إسقاطه أرضًا بشكل عرضي.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.