بطارية تدوم طويلاً في أوضاع الإضاءة المختلفة

تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. فما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتدوم البطارية لتشغيله في كل أعمال التحقق اليومية. يدوم الضوء على شكل قلم لغاية 5,5 ساعات في وضع Eco، و3 ساعات في وضع Boost، و3,5 ساعات عند استخدام الكاشف. تم تزويد المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنها بالكامل في غضون 1.6 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.