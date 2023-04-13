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Xperion 6000

مصباح على شكل قلم

LUMX60PENX1
  • تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 مصباح على شكل قلم

    LUMX60PENX1

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح على شكل قلم

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح على شكل قلم

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح LED الصغير ليكون رفيق العمال

      • 200 لومن Boost/‏100 لومن Eco
      • 120 لومن، ضوء كاشف
      • مشبك مغناطيسي دوّار
      • عمر البطارية: 3 س (Eco: ‏5,5 س)

      مصباح LED متميّز

      يوفّر الضوء على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ضوء LED أبيض ساطع وطبيعي ما يعزز الراحة البصرية ويقلل من إجهاد العين للعمل بدون تعب. يقدم الشعاع الرئيسي لمصباح Xperion 6000 من Philips وظعي إضاءة: الشعاع الرئيسي 200 لومن ("Boost") الذي يمكن تخفيضه إلى 100 لومن ("Eco") والضوء الكاشف 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه. تسمح لك مرونة الإخراج هذه بمعالجة أي مهمة فحص تقوم بها.

      بطارية تدوم طويلاً في أوضاع الإضاءة المختلفة

      تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. فما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتدوم البطارية لتشغيله في كل أعمال التحقق اليومية. يدوم الضوء على شكل قلم لغاية 5,5 ساعات في وضع Eco، و3 ساعات في وضع Boost، و3,5 ساعات عند استخدام الكاشف. تم تزويد المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنها بالكامل في غضون 1.6 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.

      مؤشر فترة استهلاك البطارية

      تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. يتميّز المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يشير إلى الوقت المتبقي لاستخدام المصباح قبل أن تفرغ البطارية تمامًا. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك.

      مشبك دوّار وذكي مع مغنطيس وهيكل مريح

      يتميز المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الخفيف الوزن أن تصميمه يأخذ احتياجاتك بالاعتبار ما يتيح لك إمساكه بإحكام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، ضع المصباح بإحكام باستخدام المغناطيسين القويين، واحد على المشبك الدوّار والآخر في أسفل المصباح. ويتواجد زر الطاقة في الجزء الخلفي من المصباح على شكل قلم لمنع سطوع الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مشبك مغناطيسي دوّار
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        مشبك دوّار، مغنطيس قوي
        الخطاف
        لا
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        2 مغناطيس
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        80  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        120 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        200 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.2  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        1200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 5,5 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        غير مضمنة
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 1,6 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        2 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        حتى 3.5 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60PENX1
        رمز الطلب
        02169431

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018021694
        EAN3
        8719018021700

      • معلومات حول المنتج المغلف

        العرض
        25.2  سم
        الارتفاع
        18,15  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        80  غ
        طول السلك
        كابل بوصلة USB من النوع C طول 100 سم

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          • يمكن الحصول عليه من صفحة Philips على الويب للضمان الممدّد

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