تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الصغير والمريح مع شعاع عريض بقوة 200 لومن، ما يجعله مثاليًا لكل أعمال الكشف. تم تجهيز المصباح على شكل قلم بشعاع شعلة بقوة 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاجه. إكتشف كلّ المميزات
يوفّر الضوء على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ضوء LED أبيض ساطع وطبيعي ما يعزز الراحة البصرية ويقلل من إجهاد العين للعمل بدون تعب. يقدم الشعاع الرئيسي لمصباح Xperion 6000 من Philips وظعي إضاءة: الشعاع الرئيسي 200 لومن ("Boost") الذي يمكن تخفيضه إلى 100 لومن ("Eco") والضوء الكاشف 120 لومن لتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه. تسمح لك مرونة الإخراج هذه بمعالجة أي مهمة فحص تقوم بها.
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. فما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتدوم البطارية لتشغيله في كل أعمال التحقق اليومية. يدوم الضوء على شكل قلم لغاية 5,5 ساعات في وضع Eco، و3 ساعات في وضع Boost، و3,5 ساعات عند استخدام الكاشف. تم تزويد المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنها بالكامل في غضون 1.6 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.
تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. يتميّز المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يشير إلى الوقت المتبقي لاستخدام المصباح قبل أن تفرغ البطارية تمامًا. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك.
يتميز المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips الخفيف الوزن أن تصميمه يأخذ احتياجاتك بالاعتبار ما يتيح لك إمساكه بإحكام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، ضع المصباح بإحكام باستخدام المغناطيسين القويين، واحد على المشبك الدوّار والآخر في أسفل المصباح. ويتواجد زر الطاقة في الجزء الخلفي من المصباح على شكل قلم لمنع سطوع الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.
تم تصميم المصباح على شكل قلم Xperion 6000 من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
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