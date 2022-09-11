تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات
سواء أأردت إضاءة موقع عمل أم استبدال مصباح حائط مؤقتًا أم إنارة أنشطة خارجية، يُعدّ البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips المزوّد بالصوت مثاليًا لإضاءة الأماكن الكبيرة والمظلمة. كذلك، فهو يتميّز بقوة 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع باستمرار شعاعًا عريضًا للغاية. إذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك خفت إضاءة المصباح بسهولة للوصول إلى إخراج بقوة 100 لومن.
تتطلّب المهام المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش في مصباح واحد: ضوء غامر ومتجانس للعمل على مساحات كبيرة لفترات أطول، وضوء مركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع، ما يعتبر مثاليًا لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.
أنجز مهامك على إيقاف الموسيقى من خلال توصيل هاتفك لاسلكيًا عبر Bluethooth ببروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت، بهدف تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع وواضح.
كذلك، يمكن استخدام البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ الشحن.
إذا كنت بحاجة إلى العمل بيدَيك كلتيهما، فيمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن بُعد بمجرد التلويح بيَدك. تم تصميم هذا المستشعر لتجنب الحركات غير المقصودة، إذ لا يستجيب سوى لحركة التلويح مرتين.
بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.
يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.
تم تصميم بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP55، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. وهو يدوم طويلاً لأننا نعلم أن حتى أكثر الأيادي ثباتًا تحتاج إلى أحيانًا إلى مساعدة إضافية.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.