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Xperion 6000

Flood audio

LUMX60FLAUX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 Flood audio

    LUMX60FLAUX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Flood audio

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Flood audio

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يأتي بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ممكّنًا لاستخدام الصوت، ومزوّدًا بضوء غامر قوة 1000 لومن وضوء كاشف قوة 250 لومن مع شعاع متغيّر، لإنجاز أي مهمة. كذلك، فهو مزوّد بمفتاح للتكبير/التصغير الذكي ومستشعر حركة لعملية تحكّم مبسطّة، فيما تُطرب مكبرات الصوت بتقنية Bluetooth أذنيك بالموسيقى. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء بروجيكتور LED ممكّن لاستخدام الصوت

      • ضوء كاشف بتدفق ضوئي 1000 لومن/250 لومن
      • مكبرات صوت بتقنية Bluetooth
      • وظيفة تكبير/تصغير الضوء
      • يستشعر الحركة

      ضوء أبيض قوي (1000 لومن / 10 واط) يضيء منطقة كبيرة

      سواء أأردت إضاءة موقع عمل أم استبدال مصباح حائط مؤقتًا أم إنارة أنشطة خارجية، يُعدّ البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips المزوّد بالصوت مثاليًا لإضاءة الأماكن الكبيرة والمظلمة. كذلك، فهو يتميّز بقوة 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع باستمرار شعاعًا عريضًا للغاية. إذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك خفت إضاءة المصباح بسهولة للوصول إلى إخراج بقوة 100 لومن.

      الضوءان الأكثر استخدامًا أصبحا الآن في مصباح واحد

      تتطلّب المهام المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش في مصباح واحد: ضوء غامر ومتجانس للعمل على مساحات كبيرة لفترات أطول، وضوء مركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع، ما يعتبر مثاليًا لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.

      مكبرات صوت بتقنية Bluetooth

      أنجز مهامك على إيقاف الموسيقى من خلال توصيل هاتفك لاسلكيًا عبر Bluethooth ببروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت، بهدف تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع وواضح.

      أعد شحن الأجهزة الأخرى مع منفذ USB مفيد

      كذلك، يمكن استخدام البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ الشحن.

      تقنية اكتشاف الحركة تتيح التحكم عن بُعد في المصباح

      إذا كنت بحاجة إلى العمل بيدَيك كلتيهما، فيمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن بُعد بمجرد التلويح بيَدك. تم تصميم هذا المستشعر لتجنب الحركات غير المقصودة، إذ لا يستجيب سوى لحركة التلويح مرتين.

      مقبض التركيز الذكي للتحكم بسهولة في الإضاءة

      بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.

      مقبض ذكي لتوجيه الضوء بحيث تتمكن من استعماله من دون استخدام اليدَين

      يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP55/IK07)

      تم تصميم بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips الممكّن لاستخدام الصوت ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP55، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. وهو يدوم طويلاً لأننا نعلم أن حتى أكثر الأيادي ثباتًا تحتاج إلى أحيانًا إلى مساعدة إضافية.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        متعدد الاستخدامات وقوي
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        • مقبض ذكي
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        مقبض مغناطيسي
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        الخطاف
        قابل للتدوير 180 درجة
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP55
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل
        مكبر الصوت
        2,5 واط (عدد 2)
        اتصال Bluetooth
        نعم

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        250 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        1000 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        4400 mAh  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        22 ساعة
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي (غير مضمّن للمملكة المتحدة)
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 5 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        10 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        9 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (الصوت)
        20 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60FLAUX1
        رمز الطلب
        1911031

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018019110
        EAN3
        8719018019127

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        90  سم
        الارتفاع
        140  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        العرض
        60
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

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