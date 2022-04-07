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EcoPro10

أداة كشف محمولة احترافية

LUMRC120X1
  • ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
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    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    LUMRC120X1

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro10 أداة كشف محمولة احترافية

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

      مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

      • مصابيح LED عالية الجودة
      • محدد 10 لومن / 90 لومن
      • بطارية تدوم لغاية 10 ساعات
      • مقاومة للصدمات بتصنيف IK07

      مصباح LED عالي الجودة يضيء حتى 90 لومن

      يأتي مصباح EcoPro10 من Philips مزوّدًا بـ 5 مصابيح LED عالية الجودة وتدوم لفترة طويلة، لتوفير إخراج ضوء أبيض ساطع بقوة 90 لومن، ما يعتبر مثاليًا لأعمال المعاينة السريعة والتصليح.

      مصباح محدد للكشف عن التفاصيل

      يكشف المصباح المحدد عن التفاصيل التي تبقى مخفية للآخرين. بفضل تصميم المصباح الرفيع جدًا، يمكن وضعه بسهولة في المساحات الضيّقة، أما مصدر LED في الضوء المحدد فيقدّم لك رؤية واضحة وساطعة.

      العمل براحة ومن دون تعب

      تتميّز مصابيح EcoPro10 من Philips بمصابيح LED قوية لتوفير ضوء أبيض كثيف. وقد تم تصميم الضوء الأبيض بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      وزن حفيف للاستخدام اليومي

      يتميّز مصباح EcoPro10 من Philips بتصميم رفيع لإمكانية حمل قصوى. ضَع مصباح العمل الصغير هذا في جَيبك للاستمتاع بضوء ساطع في متناول يديك وطيلة الوقت.

      مقاوم للصدمات

      تم تصميم وحدة مصباح المعاينة EcoPro10 من Philips لتدوم طويلاً، مع مقاومة للصدمات بتصنيف IK07

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        أداة كشف محمولة احترافية
        المنافع المتوقعة
        ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطاف، مغنطيس
        • مشبك قياسي
        سماعة مثبتة على الرأس
        لا
        الخطاف
        لا
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP20
        مغنطيس
        لا
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        ضوء الإشارة
        نعم
        النطاق
        EcoPro
        التقنية
        LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        مقاومة ضد
        الصدمات

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        40  درجة
        حرارة اللون
        لغاية 6000 كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        10 لومن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        إخراج الضوء (وضع boost)
        90 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        مصدر الطاقة
        بطارية من نوع AAA
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        لغاية 6,5 ساعات
        نوع البطارية
        3 بطاريات مضمّنة من نوع AAA من Philips
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        حتى 10 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        RC120X1
        رمز الطلب
        01767330

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018017673
        EAN3
        8719018017680

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        3,1  سم
        الارتفاع
        17  سم
        الوزن مع البطاريات
        96  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم
        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        العرض
        1,8 سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        3,5  سم
        العرض
        2,5  سم
        الارتفاع
        18  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        105  غ

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