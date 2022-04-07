ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات