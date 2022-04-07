ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يمكن استخدام مصباح EcoPro10 الصغير جدًا من Philips يوميًا؛ فهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة، ويمكن وضع دائمًا في جَيبك. يتميّز بضوء أبيض طبيعي بقوة 6000 كلفن، لإضاءة المكان أمامك، وهو يتّسع بسهولة في المساحات الضيّقة. إكتشف كلّ المميزات
يأتي مصباح EcoPro10 من Philips مزوّدًا بـ 5 مصابيح LED عالية الجودة وتدوم لفترة طويلة، لتوفير إخراج ضوء أبيض ساطع بقوة 90 لومن، ما يعتبر مثاليًا لأعمال المعاينة السريعة والتصليح.
يكشف المصباح المحدد عن التفاصيل التي تبقى مخفية للآخرين. بفضل تصميم المصباح الرفيع جدًا، يمكن وضعه بسهولة في المساحات الضيّقة، أما مصدر LED في الضوء المحدد فيقدّم لك رؤية واضحة وساطعة.
تتميّز مصابيح EcoPro10 من Philips بمصابيح LED قوية لتوفير ضوء أبيض كثيف. وقد تم تصميم الضوء الأبيض بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
يتميّز مصباح EcoPro10 من Philips بتصميم رفيع لإمكانية حمل قصوى. ضَع مصباح العمل الصغير هذا في جَيبك للاستمتاع بضوء ساطع في متناول يديك وطيلة الوقت.
تم تصميم وحدة مصباح المعاينة EcoPro10 من Philips لتدوم طويلاً، مع مقاومة للصدمات بتصنيف IK07
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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