منع إشارات لوحة المعلومات غير الصحيحة

في بعض الأحيان، عند تركيب لمبات LED المعدّلة، يتم تفسير انخفاض استهلاك الطاقة للمبات LED من قِبل نظام أمان السيارة على أنه عطل في اللمبات. وسيؤدي ذلك إلى عرض إشارة خطأ على لوحة المعلومات في حين أن لمبات LED تعمل بشكل مثالي. ولتجنب هذا الإزعاج، ننصح باستخدام محول CANbus من Philips. يتصل محول CANbus من Philips للمبات LED HL [H4] من Philips بنظام الأمان المدمج في السيارة لمسح رسائل الخطأ غير الصحيحة على لوحة المعلومات. ويستطيع السائقون الاستمتاع باستخدام لمبات LED من Philips وهم ينعمون براحة البال.