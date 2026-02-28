ضمان لمدة عامين
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حل 3 في 1
استمتع بحل 3 في 1* لرسائل التحذير على لوحة القيادة ومشاكل الإضاءة المتعلقة بلمبات LED من Philips مع محولات CANbus من Philips. تضمن محولات CANbus من Philips أداء موثوقًا وطويل الأمد للمبات LED في ظروف القيادة الحقيقية.
للمبات [≈HIR2/HB3/4] LED المعدلة
منع أخطاء الإشارات والمصابيح
سهولة التثبيت
تصميم مقاوم للماء
في بعض الأحيان، عند تركيب لمبات LED المعدّلة، يتم تفسير انخفاض استهلاك الطاقة للمبات LED من قِبل نظام أمان السيارة على أنه عطل في اللمبات. وسيؤدي ذلك إلى عرض إشارة خطأ على لوحة المعلومات في حين أن لمبات LED تعمل بشكل مثالي. ولتجنب هذا الإزعاج، ننصح باستخدام محول CANbus من Philips. يتصل محول CANbus من Philips للمبات LED HL [HB3/HB4] وHL [HIR2] من Philips بنظام الأمان المدمج في السيارة لمسح رسائل الخطأ غير الصحيحة على لوحة المعلومات. ويستطيع السائقون الاستمتاع باستخدام لمبات LED من Philips وهم ينعمون براحة البال.
يمكن أن يؤدي انخفاض استهلاك الطاقة من قِبل لمبات LED أحيانًا إلى إحداث مشكلات في تغيرات التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى انخفاض أداء لمبات LED للمصابيح الأمامية. يتميز محول CANbus من Philips بوظيفة 3 في 1 الذكية، ما يمكنه من توفير وظيفة المكثف الإضافية، وتجنب مشكلات الوميض وتعتيم الضوء. استمتع بلمبات LED المعدّلة الأفضل من Philips المزودة بأحدث جيل من محولات CANbus من Philips.
لكل سيارة طراز مختلف عن الأخرى؛ حيث لا تحتاج معظمها إلى محول CANbus من Philips عند التعديل إلى مصابيح LED! لمعرفة ما إذا كان طراز سيارتك يحتاج إلى محول CANbus من Philips، تفضل بزيارة موقع Philips الإلكتروني وتحقق من أحدث قائمة توافق متاحة عبر الإنترنت**.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات
تجنب التحذيرات غير الصحيحة على لوحة المعلومات، وامنع حدوث مشكلات الوميض وتعتيم الضوء
نحرص باستمرار على اختبار منتجاتنا من المصابيح والملحقات مع مزيد من طرز السيارات ونقوم بتحديث قائمة التوافق لدينا بشكل منتظم. إذا لم يكن طراز سيارتك مدرجًا، فهذا يعني أنه لم يتم اختباره بعد. يُرجى الاتصال بدعم العملاء لدينا.
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ضمان لمدة 3 سنوات (قياسي لمدة عامين + تمديد لمدة عام). تفضل بزيارة philips.com/auto-warranty للتسجيل للحصول على ضمان ممتد