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PJH10

LPL64X1
  • ضوء النهار في ورشة عملك ضوء النهار في ورشة عملك ضوء النهار في ورشة عملك
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    Professional PJH10

    LPL64X1

    ضوء النهار في ورشة عملك

    يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Professional PJH10

    ضوء النهار في ورشة عملك

    يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء النهار في ورشة عملك

    يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    Professional PJH10

    ضوء النهار في ورشة عملك

    يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      • 1000 لومن / 10 واط
      • مقاوم للصدمات والماء
      • استهلاك البطارية: 3 س (التخفيت: 12 س)
      • مؤشر فترة استهلاك البطارية

      ضوء أبيض قوي (1000 لومن / 10 واط) يضيء منطقة كبيرة

      سواء أردت أن تضيء موقع عمل، أو أن تستبدل مؤقتًا مصباح حائط، أو أن تنير أنشطة خارجية، يُعتبر المصباح الكاشف PJH10 من Philips مثاليًا لإضاءة مناطق مظلمة واسعة. يوفر هذا المصباح إخراج ضوء من 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع المستمر شعاعًا عريضًا جدًا. ويعتبر إخراج الضوء هذا أعلى بكثير من الطرازات المماثلة المتوفرة في السوق، ويزيد من نطاق الرؤية لديك. وإذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك تخفيت المصباح بسهولة لإخراج ضوء من 100 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.

      تخفيت ذكي لتعديل الضوء ما بين 1000 و100 لومن

      تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح PJH10 من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 1000 لومن حتى 100 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.

      اشعر بالثقة مع مصباح من شبه المستحيل أن ينكسر

      إن مصباح PJH10 من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومصنوع بالكامل من المطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح PJH10 المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.

      مقاومة ضد المياه للحماية من الطرطشة والغمر

      تم تصميم المصابيح الكاشفة PJH10 من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.

      يسمح لك المقبض الدوّار بتوجيه الضوء بحيث تتمكن من استعماله بدون استخدام اليدَين

      أحيانًا تحتاج إلى استخدام كلتا يدَيك حتى تتمكن من التركيز على إنجاز مهمتك. يوفر لك المقبض الدوّار بمقدار 180 درجة المزوّد على الجهة الخلفية لمصباح PJH10 من Philips حرية توجيه الكاشف بحسب حاجتك. ويمكنك استعمال المقبض كخطاف لتعليق المصباح، أو كدعامة لجعله يقف من تلقاء نفسه. وتسمح لك تعددية الاستخدامات هذه بتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه بالتحديد.

      ملحقات التركيب المغناطيسية لإضاءة بدون استخدام اليدَين

      يأتي المصباح الكاشف PJH10 من Philips بمقبض دوّار يضمّ مغناطيسين. بالتالي، يمكنك ببساطة تركيب المصباح الكاشف على أي سطح معدني، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في مرأب أو أي موقع عمل آخر. هذا ويضم المقبض أيضًا فتحة بقياس M8 لتتمكن من تثبيته على حامل ثلاثي الأرجل.

      أصغر حجمًا وأخف وزنًا من المنتجات المماثلة

      يعتبر مصباح PJH10 أخف وزنًا وأصغر حجمًا من منتجات المصابيح المماثلة الموجودة في السوق، فهو يزن 399 غرامًا فقط وتبلغ أبعاده 145×100 مم. ولا يعني هذا أنه سهل الاستخدام خلال العمل فحسب، بل إنه أيضًا لا يتطلب مساحة كبيرة عند تخزينه.

      تدوم البطارية القابلة لإعادة الشحن حتى 12 ساعة لكل عملية شحن

      متى اكتمل شحنه، يوفر مصباح PJH10 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا (1000 لومن / 10 واط) لمدة تصل إلى 3 ساعات من الاستخدام المتواصل. وإذا كنت تريد أن تدوم البطارية لفترة أطول، فانتقل ببساطة إلى الوضع الاقتصادي (100 لومن) واستمتع بـ 12 ساعة من الضوء المستمر. تعتبر هذه الفترة أطول بكثير من الطرازات المماثلة المتوفرة حاليًا.

      يُظهر المؤشر الفترة المتبقية من استهلاك البطارية

      لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم المصابيح الكاشفة PJH10 من Philips في الجهة الخلفية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        • رؤية أفضل
        • عمل أفضل
        أبرز ما في المنتج
        مصباح عمل قابل لإعادة الشحن

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • مغناطيس قوي
        • تتضمن القدم الثالثة مشبكًا
        سماعة مثبتة على الرأس
        غير متوفر
        الخطاف
        غير متوفر
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK09
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP68
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع مطاط
        عدد أضواء LED
        1
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        مقبض يدور بمقدار 180 درجة
        ضوء الإشارة
        غير متوفر
        النطاق
        احترافي
        النطاق
        PJH
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        غير متوفر
        قوة الضوء (التعزيز)
        1500 لاكس عند 0.5 م
        قوة الضوء (اقتصادي)
        150 لاكس عند 0.5 م
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        زاوية الشعاع
        90 درجة
        إخراج الضوء
        • 1000 لومن
        • 1000/100 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        غير متوفر
        قوة الضوء (المؤشر)
        غير متوفر

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        10  واط
        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        شاحن USB صغير
        قدرة البطارية
        4400  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 12 ساعة
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع المقبس
        USB صغير
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        فترة شحن البطارية
        حوالى 4.5 ساعة
        مصدر الطاقة
        بطارية ليثيوم أيون 18650 عدد 2

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL64X1
        رمز الطلب
        5167731

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018051677
        EAN3
        8719018051684

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        520  غ
        الحجم
        • صغيرة الحجم
        • قياسية
        طول السلك
        120 سم
        الطول [سم]
        15 سم
        العرض [سم]
        5 سم
        الارتفاع [سم]
        14 سم
        قطر
        غير متوفر
        الوزن من دون السلك
        غير متوفر
        الوزن من دون البطاريات
        غير متوفر
        الوزن مع السلك
        غير متوفر

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        3330  غ
        الطول [سم]
        30.5 سم
        العرض [سم]
        17 سم
        الارتفاع [سم]
        17.5 سم

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