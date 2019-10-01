ضوء النهار في ورشة عملك
يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء النهار في ورشة عملك
يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
ضوء النهار في ورشة عملك
يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء النهار في ورشة عملك
يؤمن الضوء الكاشف PJH10 من Philips، المزود بمصابيح LED عالية الجودة، شعاع نور مكثف من 1000 لومن. ويسمح الخفت الذكي بتعديل إخراج الضوء إلى 100 لومن. هذا المصباح مقاوم للصدمات والماء وقد تم تصميمه ليدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
سواء أردت أن تضيء موقع عمل، أو أن تستبدل مؤقتًا مصباح حائط، أو أن تنير أنشطة خارجية، يُعتبر المصباح الكاشف PJH10 من Philips مثاليًا لإضاءة مناطق مظلمة واسعة. يوفر هذا المصباح إخراج ضوء من 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع المستمر شعاعًا عريضًا جدًا. ويعتبر إخراج الضوء هذا أعلى بكثير من الطرازات المماثلة المتوفرة في السوق، ويزيد من نطاق الرؤية لديك. وإذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك تخفيت المصباح بسهولة لإخراج ضوء من 100 لومن. ويتميز الضوء الطبيعي البالغ 6000 كلفن بكونه لطيفًا على العينين، فيمنع التعب خلال العمل.
تتطلب الأعمال المختلفة أنواعًا مختلفة من الإضاءة. ومع خاصية التخفيت الذكي، تسمح لك مصابيح PJH10 من Philips بتعديل إخراج الضوء بسهولة من 1000 لومن حتى 100 لومن. بالتالي، إذا تغيّرت الإضاءة المحيطة، أو كان هناك توهّج قوي، أو أردت ببساطة الحفاظ على البطارية، فيمكنك بسرعة وسهولة تعديل السطوع ليتناسب مع حاجات العمل. لماذا تعد هذه الخاصية ذكية؟ لأنها تحفظ آخر إعداد أدخلته. أي أنك ستبدأ العمل بكمية الضوء المناسبة تمامًا في حال كنت تكمل عملاً مشابهًا.
إن مصباح PJH10 من Philips هو مصباح معلّق من الحائط ومصنوع بالكامل من المطاط، وهو يشتمل على مقبض مريح وآمن. ولكن، على الرغم من ذلك، نحن نعرف أنه من السهل جدًا أن تقع أدوات العمل من بين يديك. لذلك، مع تصنيف مقاومة الصدمات IK09 (وهو أفضل من تصنيف IK07 الذي تحققه منتجات مماثلة بخمس مرات)، ستتمكن من التحكم بالمصباح المعلّق من الحائط بثقة. في اختبارات مقاومة التصادم، تم إسقاط المصباح على أوجهه الستة من ارتفاع متر ونصف (أي ارتفاع كتف إنسان تقريبًا) لما مجموعه 25 مرة. وفي حين يبقى مصباح PJH10 المتين صامدًا بعد سقوط من هذا النوع، تنكسر غالبية المصابيح القياسية الأخرى بشكل شبه مؤكد.
تم تصميم المصابيح الكاشفة PJH10 من Philips للصمود في وجه الظروف الصعبة، بما أنك سوف تستخدمها في عدة أنشطة داخلية وخارجية. ومع امتثاله لتصنيف IP68 للمقاومة ضد المياه، سيستمر الجهاز بالعمل عند تعرضه للطرطشة أو حتى غمره في المياه لفترة طويلة. بالمقابل، لا تحقق غالبية المصابيح المعلّقة من الحائط المماثلة سوى تصنيف IP54، الذي يحمي فقط من رشقات المياه على ضغط منخفض، مثل المطر.
أحيانًا تحتاج إلى استخدام كلتا يدَيك حتى تتمكن من التركيز على إنجاز مهمتك. يوفر لك المقبض الدوّار بمقدار 180 درجة المزوّد على الجهة الخلفية لمصباح PJH10 من Philips حرية توجيه الكاشف بحسب حاجتك. ويمكنك استعمال المقبض كخطاف لتعليق المصباح، أو كدعامة لجعله يقف من تلقاء نفسه. وتسمح لك تعددية الاستخدامات هذه بتوجيه الضوء حيث تحتاج إليه بالتحديد.
يأتي المصباح الكاشف PJH10 من Philips بمقبض دوّار يضمّ مغناطيسين. بالتالي، يمكنك ببساطة تركيب المصباح الكاشف على أي سطح معدني، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في مرأب أو أي موقع عمل آخر. هذا ويضم المقبض أيضًا فتحة بقياس M8 لتتمكن من تثبيته على حامل ثلاثي الأرجل.
يعتبر مصباح PJH10 أخف وزنًا وأصغر حجمًا من منتجات المصابيح المماثلة الموجودة في السوق، فهو يزن 399 غرامًا فقط وتبلغ أبعاده 145×100 مم. ولا يعني هذا أنه سهل الاستخدام خلال العمل فحسب، بل إنه أيضًا لا يتطلب مساحة كبيرة عند تخزينه.
متى اكتمل شحنه، يوفر مصباح PJH10 من Philips ضوءًا أبيض ساطعًا (1000 لومن / 10 واط) لمدة تصل إلى 3 ساعات من الاستخدام المتواصل. وإذا كنت تريد أن تدوم البطارية لفترة أطول، فانتقل ببساطة إلى الوضع الاقتصادي (100 لومن) واستمتع بـ 12 ساعة من الضوء المستمر. تعتبر هذه الفترة أطول بكثير من الطرازات المماثلة المتوفرة حاليًا.
لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. تضم المصابيح الكاشفة PJH10 من Philips في الجهة الخلفية منها مؤشر فترة استهلاك للبطارية. ويسمح لك هذا بمعرفة الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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