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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
يضم مصباح الكشف RCH5 LED رأس مصباح مرنًا قابلاً للإمالة بمقدار 180 درجة لضمان رؤية حتى أصغر التفاصيل.
يسمح لك الخطاف القابل للتعديل والسحب بتعليق مصباح العمل الاحترافي فتتمكن من تنفيذ العمل المطلوب بكلتا يديك.
توفر مصابيح LED البيضاء إخراج ضوء من 110 لومن في وضع التعزيز، بالإضافة إلى 55 لومن في الوضع الاقتصادي لضمان عدم بقاء أي بقعة مظلمة عندما تحتاج إلى رؤية حتى أصغر التفاصيل.
يتم تشغيل مصباح RCH5 LED القابل لإعادة الشحن من Philips بواسطة بطارية ليثيوم-أيون عالية الطاقة لا تشكو من تأثير الذاكرة وتوفر ما يصل إلى 300 دورة شحن.
تم تصميم مصابيح LED الصغيرة من Philips لتكون تحت تصرفك فور حاجتك إليها. يتم تشغيل مصباح الكشف RCH5 LED بواسطة بطارية ليثيوم-أيون عالية الطاقة والتي يمكن إعادة شحنها بالكامل في فترة تصل إلى 2.5 ساعة، ما يضمن الاستخدام الأقصى لضوء LED.
وضع التعزيز - 2,5 ساعة الوضع العادي - 5 ساعات
يمنحك المغناطيس القوي الجديد إمكانية تعليق الأداة على أسطح معدنية لصيانة بدون استخدام اليدَين.
ويوفر لك الشعاع العريض الذي يصل إلى 120 درجة إنارة شاملة للمهمة التي بين يديك، وفي الوقت نفسه يؤمن الكمية المناسبة من الضوء.
تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6500 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
يضمن مشبك الحزام الموجود على الجهة الخلفية لمصباح RCH5 من Philips أن يكون مصباحك LED جاهزًا بالقرب منك على الدوام.
تم تصميم مصباح الكشف RCH5 LED من Philips مع تقنية SMD LED التي تضمن استهلاكًا منخفضًا للطاقة وضوءًا ساطعًا يدوم طويلاً.
يساهم تصميم مصباح الكشف RCH5 LED الرفيع جدًا بقياس 13 مم في وضعه بسهولة في الجيب ويؤمن قبضة يد مريحة.
تضمن أبعاد مصباح العمل LED بدون سلك والتي تساوي حجم الجيب استخدامًا مريحًا جدًا للأداة.
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