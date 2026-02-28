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يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين.