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LED Inspection lampsمصباح RCH5 صغير قابل لإعادة الشحن

LPL32X1

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين.

عرض جميع المزايا

مصباح العمل LED القابل لإعادة الشحن صغير الحجم

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

  • مصباح LED عالي الجودة

  • 110 لومن وضع تعزيز/55 لومن وضع اقتصادي

  • تصميم مرن جديد يدور بمقدار 180 درجة

  • رفيع جدًا وبحجم الجيب

رأس مصباح قابل للإمالة بمقدار 180 درجة لمرونة قصوى

رأس مصباح قابل للإمالة بمقدار 180 درجة لمرونة قصوى

يضم مصباح الكشف RCH5 LED رأس مصباح مرنًا قابلاً للإمالة بمقدار 180 درجة لضمان رؤية حتى أصغر التفاصيل.

خطاف قابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة

خطاف قابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة

يسمح لك الخطاف القابل للتعديل والسحب بتعليق مصباح العمل الاحترافي فتتمكن من تنفيذ العمل المطلوب بكلتا يديك.

اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6500 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.