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LED Inspection lamps

مصباح RCH5 صغير قابل لإعادة الشحن

LPL32X1
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    LED Inspection lamps مصباح RCH5 صغير قابل لإعادة الشحن

    LPL32X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH5 صغير قابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH5 صغير قابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح العمل LED القابل لإعادة الشحن صغير الحجم

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 110 لومن وضع تعزيز/55 لومن وضع اقتصادي
      • تصميم مرن جديد يدور بمقدار 180 درجة
      • رفيع جدًا وبحجم الجيب
      رأس مصباح قابل للإمالة بمقدار 180 درجة لمرونة قصوى

      رأس مصباح قابل للإمالة بمقدار 180 درجة لمرونة قصوى

      يضم مصباح الكشف RCH5 LED رأس مصباح مرنًا قابلاً للإمالة بمقدار 180 درجة لضمان رؤية حتى أصغر التفاصيل.

      خطاف قابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة

      خطاف قابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة

      يسمح لك الخطاف القابل للتعديل والسحب بتعليق مصباح العمل الاحترافي فتتمكن من تنفيذ العمل المطلوب بكلتا يديك.

      وضعَا الضوء الاقتصادي والمعزز: 110 لومن/55 لومن

      وضعَا الضوء الاقتصادي والمعزز: 110 لومن/55 لومن

      توفر مصابيح LED البيضاء إخراج ضوء من 110 لومن في وضع التعزيز، بالإضافة إلى 55 لومن في الوضع الاقتصادي لضمان عدم بقاء أي بقعة مظلمة عندما تحتاج إلى رؤية حتى أصغر التفاصيل.

      بطارية ليثيوم-أيون تدوم طويلاً

      بطارية ليثيوم-أيون تدوم طويلاً

      يتم تشغيل مصباح RCH5 LED القابل لإعادة الشحن من Philips بواسطة بطارية ليثيوم-أيون عالية الطاقة لا تشكو من تأثير الذاكرة وتوفر ما يصل إلى 300 دورة شحن.

      شحن كامل خلال 2,5 ساعات فقط

      شحن كامل خلال 2,5 ساعات فقط

      تم تصميم مصابيح LED الصغيرة من Philips لتكون تحت تصرفك فور حاجتك إليها. يتم تشغيل مصباح الكشف RCH5 LED بواسطة بطارية ليثيوم-أيون عالية الطاقة والتي يمكن إعادة شحنها بالكامل في فترة تصل إلى 2.5 ساعة، ما يضمن الاستخدام الأقصى لضوء LED.

      حتى 5 ساعات من الاستقلالية خلال اليوم

      حتى 5 ساعات من الاستقلالية خلال اليوم

      وضع التعزيز - 2,5 ساعة الوضع العادي - 5 ساعات

      مغناطيس قوي على الجزء السفلي المرن

      مغناطيس قوي على الجزء السفلي المرن

      يمنحك المغناطيس القوي الجديد إمكانية تعليق الأداة على أسطح معدنية لصيانة بدون استخدام اليدَين.

      زاوية شعاع عريضة: حتى 120 درجة

      زاوية شعاع عريضة: حتى 120 درجة

      ويوفر لك الشعاع العريض الذي يصل إلى 120 درجة إنارة شاملة للمهمة التي بين يديك، وفي الوقت نفسه يؤمن الكمية المناسبة من الضوء.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6500 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      مشبك حزام سهل الاستخدام لمرونة قصوى

      يضمن مشبك الحزام الموجود على الجهة الخلفية لمصباح RCH5 من Philips أن يكون مصباحك LED جاهزًا بالقرب منك على الدوام.

      مصباح SMD LED بجودة أعلى بثلاث مرات

      تم تصميم مصباح الكشف RCH5 LED من Philips مع تقنية SMD LED التي تضمن استهلاكًا منخفضًا للطاقة وضوءًا ساطعًا يدوم طويلاً.

      مصباح LED رفيع جدًا 13 مم

      يساهم تصميم مصباح الكشف RCH5 LED الرفيع جدًا بقياس 13 مم في وضعه بسهولة في الجيب ويؤمن قبضة يد مريحة.

      حجم الجيب - بارتفاع 120 مم

      تضمن أبعاد مصباح العمل LED بدون سلك والتي تساوي حجم الجيب استخدامًا مريحًا جدًا للأداة.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL32X1
        رمز الطلب
        39386631

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1000  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        2.5  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 5 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        نوع سلك الشحن
        USB
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1.5  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        120  درجة
        حرارة اللون
        6500  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 50000  ساعات
        إخراج الضوء
        110  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        55  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1370  غ
        الارتفاع
        18.5  سم
        الطول
        16  سم
        العرض
        14  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900393866
        EAN3
        8727900393873

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        5.9  سم
        الطول
        2.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        164  غ
        العرض
        12  سم
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP20
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        الخصائص الكهربائية
        عدد مصابيح LED
        3
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية قابلة للدوران بمقدار 180 درجة
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH

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