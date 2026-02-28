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LPL32X1
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يُعدّ مصباح الكشف LED الرفيع جدًا والقابل لإعادة الشحن من Philips أداة مثالية من أجل عمليات الكشف السريعة. يقوم مصباح LED الذي يتميز بجودة عالية ومرونة 180 درجة بإزالة كل الظلال. ويوفر خطافه الدوّار بزاوية 360 درجة والمغناطيس القوي فيه بيئة عمل بدون استخدام اليدَين.
مصباح LED عالي الجودة
110 لومن وضع تعزيز/55 لومن وضع اقتصادي
تصميم مرن جديد يدور بمقدار 180 درجة
رفيع جدًا وبحجم الجيب
يضم مصباح الكشف RCH5 LED رأس مصباح مرنًا قابلاً للإمالة بمقدار 180 درجة لضمان رؤية حتى أصغر التفاصيل.
يسمح لك الخطاف القابل للتعديل والسحب بتعليق مصباح العمل الاحترافي فتتمكن من تنفيذ العمل المطلوب بكلتا يديك.
تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6500 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
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