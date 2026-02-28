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Professionalمصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني

LPL28RECHX1

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل!

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رفيق العامل بمصباح LED صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن بواسطة USB

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

  • مصباح LED عالي الجودة

  • 145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن

  • هيكل من الألومينيوم متين

  • قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB

مقاوم للصدمات القوية -IK07

مقاوم للصدمات القوية -IK07

مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

زاوية شعاع عريضة: حتى 90 درجة

"يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips زاوية شعاع تصل إلى 90 درجة، وتضيء منطقة كبيرة بحيث تُسّهل عليك إجراء عمليات الكشف السريعة."

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.