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يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل!