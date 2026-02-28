ضمان لمدة عامين
LPL28RECHX1
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل!
مصباح LED عالي الجودة
145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن
هيكل من الألومينيوم متين
قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
"يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips زاوية شعاع تصل إلى 90 درجة، وتضيء منطقة كبيرة بحيث تُسّهل عليك إجراء عمليات الكشف السريعة."
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات