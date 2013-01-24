الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED Inspection lamps

مصباح RCH20 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

LPL13X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
    -{discount-value}

    LED Inspection lamps مصباح RCH20 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    LPL13X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH20 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH20 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل hand-light

      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      أداة إضاءة احترافية صغيرة لاسلكية

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 200 لومن
      • خطاف قابل للسحب 360 درجة + مغناطيس
      • تصميم صغير
      زاوية شعاع عريض: حتى 70 درجة

      زاوية شعاع عريض: حتى 70 درجة

      يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 70 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

      حماية من الماء والغبار -IP65

      حماية من الماء والغبار -IP65

      تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP65.

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      خطاف مشبك متعدد الاستخدامات 360 درجة ومغناطيس

      مع الخطاف متعدد الزوايا والقابل للتعديل والسحب، ستتمكن من تعليق أداة الإضاءة الاحترافية على أي سطح، فتنجز عملك بدون استخدام اليدَين.

      مصباح LED عالي الطاقة يضيء حتى 200 لومن

      يوفر مصباح LED الأبيض عالي الطاقة إخراج ضوء من 200 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        26.9  سم
        العرض
        16.5  سم
        الارتفاع
        12.1  سم
        الوزن الإجمالي
        1.19  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 38948 4

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL13X1
        رمز الطلب
        38948731

      • الخصائص الكهربائية

        فترة شحن البطارية
        4  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 3 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        نوع المقبس
        المملكة المتحدة
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2.4  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        70  درجة
        حرارة اللون
        6000 كلفن  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        قوة الضوء (التعزيز)
        350 لاكس عند 0.5 م
        إخراج الضوء
        200  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2870  غ
        الارتفاع
        17.3  سم
        الطول
        28.9  سم
        العرض
        26.9  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900389487
        EAN3
        8727900389470

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        3.8  سم
        الطول
        19  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        360  غ
        العرض
        6.3  سم
        الوزن من دون البطاريات
        210  غ

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف بمشبك متعدد الاستخدامات
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        1
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 40  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا