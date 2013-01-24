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إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن مصباح الكشف LED من Philips القابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء هو أداة الإضاءة الاحترافية اللاسلكية. ويوفّر شريطه LED شعاعًا متجانسًا وقويًا يضيء كل منطقة بوفرة. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 70 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP65.
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
مع الخطاف متعدد الزوايا والقابل للتعديل والسحب، ستتمكن من تعليق أداة الإضاءة الاحترافية على أي سطح، فتنجز عملك بدون استخدام اليدَين.
يوفر مصباح LED الأبيض عالي الطاقة إخراج ضوء من 200 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
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