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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 70 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة جدًا وهي تمتثل لتصنيف IK09.
تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP66.
لا يحتوي مصباح الكشف LED هذا على شعاع رئيسي قوي فحسب، بل هو مزوّد أيضًا بكاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى. يساعدك هذا على اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء من دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية. أضف بكل بساطة سائل اكتشاف التسرب إلى نظام تكييف الهواء وسيظهر أي تسرب.
يوفر مصباح LUXEON® LED الأبيض عالي الطاقة إخراج ضوء من 120 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
الكرتون الخارجي
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الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
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