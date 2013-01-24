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LED Inspection lamps

مصباح RCH30 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

LPL11UVX1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps مصباح RCH30 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    LPL11UVX1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH30 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH30 قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    إن أحدث ترقية لمصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن من Philips مع محطة إرساء جاهز لكل عمل صيانة. وبفضل مصابيح Luxeon LED عالية الطاقة من Philips، يتم توفير أداء ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      إضاءة احترافية لاسلكية مع كاشف الأشعة فوق البنفسجية

      • مصابيح LUXEON® LED بطاقة عالية
      • 220 لومن+كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
      • قاعدة إرساء لشحن سريع
      • متانة قصوى IK09 وIP66
      زاوية شعاع عريض: حتى 70 درجة

      زاوية شعاع عريض: حتى 70 درجة

      يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 70 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

      مقاوم للصدمات القوية -IK09

      مقاوم للصدمات القوية -IK09

      تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة جدًا وهي تمتثل لتصنيف IK09.

      حماية من الماء والغبار -IP66

      حماية من الماء والغبار -IP66

      تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP66.

      اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء

      اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء

      لا يحتوي مصباح الكشف LED هذا على شعاع رئيسي قوي فحسب، بل هو مزوّد أيضًا بكاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى. يساعدك هذا على اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء من دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية. أضف بكل بساطة سائل اكتشاف التسرب إلى نظام تكييف الهواء وسيظهر أي تسرب.

      مصباح LUXEON® LED عالي الطاقة يضيء حتى 120 لومن

      يوفر مصباح LUXEON® LED الأبيض عالي الطاقة إخراج ضوء من 120 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        35  سم
        العرض
        28  سم
        الارتفاع
        45  سم
        الوزن الإجمالي
        1.95  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 38944 6

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL11UVX1
        رمز الطلب
        38944931

      • الخصائص الكهربائية

        فترة شحن البطارية
        4  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 4 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        نوع المقبس
        المملكة المتحدة
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2.5  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        70  درجة
        حرارة اللون
        6500  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        قوة الضوء (التعزيز)
        400 لاكس عند 0.5 م
        إخراج الضوء
        220  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        5810  غ
        الارتفاع
        45  سم
        الطول
        35  سم
        العرض
        28  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900389449
        EAN3
        8727900389456

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        5.7  سم
        الطول
        25  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        660  غ
        العرض
        5.6  سم
        الوزن من دون البطاريات
        400  غ

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف بمشبك متعدد الاستخدامات
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK09
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP66
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        8
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH

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