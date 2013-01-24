اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء

لا يحتوي مصباح الكشف LED هذا على شعاع رئيسي قوي فحسب، بل هو مزوّد أيضًا بكاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى. يساعدك هذا على اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء من دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية. أضف بكل بساطة سائل اكتشاف التسرب إلى نظام تكييف الهواء وسيظهر أي تسرب.