تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية: درجة متقدّمة من التنظيف الفعال

تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة، ستتمكن من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة شعيرات مع فعالية سائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.