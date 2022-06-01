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Philips Sonicare F1 Standard nozzle

فوهة جهاز غسل الفم

HX3042/00
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تدفق مياه قوي تدفق مياه قوي تدفق مياه قوي
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    Philips Sonicare F1 Standard nozzle فوهة جهاز غسل الفم

    HX3042/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تدفق مياه قوي

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle فوهة جهاز غسل الفم

    تدفق مياه قوي

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك. إكتشف كلّ المميزات

    تدفق مياه قوي

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle فوهة جهاز غسل الفم

    تدفق مياه قوي

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك. إكتشف كلّ المميزات

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      • فوهتان
      فوهة F1 Standard لتنظيف منتظم

      فوهة F1 Standard لتنظيف منتظم

      استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك.

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      تسهّل الفوهة الرفيعة الزاوية ورأس التوجيه عملية العثور على الموضع الصحيح. قم بوضع رأس الفوهة فوق اللثة مباشرة واضغط برفق ليحتك رأس الفوهة باللثة والأسنان وقم بالتمرير من سن إلى آخر.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        أي Power Flosser من Philips Sonicare

      • سهولة الاستخدام

        ملحق الفوهة
        تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل
        استبدال الفوهة
        • كل ستة أشهر
        • للحفاظ على النظافة

      • العناصر المضمنة

        فوهة F1 Standard
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