مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات
مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات إلى الصلصات والحساء وغيرها من الأطباق اللذيذة المعدة في المنزل، استخدم تطبيق NutriU لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقات الخلاط والمفرمة. إكتشف كلّ المميزات
تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*
استخدم تطبيق NutriU مع أداة المطبخ من Philips بحيث لا تضطر بعد الآن إلى تخمين الإعدادات التي تريد استخدامها. اختر وصفة طعام وسيرشدك التطبيق من بداية الطهي إلى نهايته للحصول على نتائج مثالية مضمونة.
عزز مخبوراتك مع الحساء والصلصات، أو حتى مشروب الفاكهة بالقوام المثالي، بفضل الخلاط المزود بتقنية ProBlend.
تضمن مفرمة اللحم، المزودة بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك قوي، نتائج سريعة عند صنع كباب الكفتة أو النقانق أو كرات اللحم (وهي تفرم كيلوجرامًا واحدًا من اللحم في أقل من دقيقتين**)
ما عليك سوى تعيين المؤقت الذكي وإضافة المكونات والسماح لأداة المطبخ بالعمل عنك. ركز على الخطوات الأخرى مع تحقيق نتائج الخلط المطلوبة. يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التشغيل في نهاية الوقت المعين.
يضيء الضوء التلقائي في الوعاء المكونات داخل الوعاء أثناء عملية الخلط مما يسمح لك برؤية اللون والقوام بوضوح.
حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.
تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.
لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.
تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.
ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.
أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.
لنتائج عجن مثالية، حتى مع العجينة الكثيفة.
بلد المنشأ
اللمسات النهائية
الخدمة
الإكسسوارات المضمنة
ملائم لـ
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.