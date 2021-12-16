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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Food processor
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Food processor

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7631/90

5

| (1) الرأي

أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة.

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مع تقنية Powerchop: لنتائج فائقة

أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

  • 600 واط

  • سرعتان + نبضات

  • أكثر من 21 وظيفة

محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

المواصفات التقنية

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المراجعات

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5.0

من 5

1

الرأي

4
3
2
1

16/12/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

هذا المنتج لايعمل

لقد اشتريت هذا المنتج ولم يعمل في نفس يوم الشراء .ولم يتم الرد على تلفوانات الدعم الفني . ماهكذا عهدناكي يافلبيس

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7631/90 محضرة الطعام

تاريخ الاستخدام 2021-11-16

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7631/90 محضرة الطعام

تاريخ الاستخدام 2021-11-16

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.