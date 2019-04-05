إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.
يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.
يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.
يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من السموذي دفعة واحدة.
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