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HR7510/10

HR7510/10
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    HR7510/10

    HR7510/10
    التصنيف الإجمالي / 5
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    HR7510/10

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      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.

      تجميع سريع وسهل لكل القطع

      تجميع سريع وسهل لكل القطع

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح

      قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح

      يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      دليل حول السرعة والملحقات بالألوان، لمطابقة سهلة

      للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.

      حجم صغير وإمكانية تخزين كل الملحقات في الوعاء

      يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.

      حضّر 5 حصص من الطعام في الوقت نفسه بفضل الوعاء سعة 1,5 لترات

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.

      يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

      يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.

      دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من السموذي دفعة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • عصارة الحمضيات
        • أداة إستحلاب
        • الدورق
        • أداة عجن
        • قرص قابل للقلب

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابل للغسل في الجلاية
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي
        حامل الكبلات
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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