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تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات
لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية