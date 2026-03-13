تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية.