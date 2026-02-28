المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
  • اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!

تم إيقافه

Viva Collectionخلاط محمول باليد ProMix

HR2652/91

1 جائزة

اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!

يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية.

عرض جميع المزايا

يكفي أن تخلط المكونات الشهية لتتلذذ بها أثناء تنقلك.

اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!

  • قوة خلط تبلغ 800 واط

  • SpeedTouch مع دليل حول السرعات

  • وعاء للاستخدام أثناء التنقل

  • سهل التنظيف

محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

محرك بقوة 800 واط لنتائج رائعة

يتميّز المحرك القوي والمتين الذي نقدّمه بقوة 800 واط، لتزويدك بالطاقة التي تحتاج إليها لتحضير وجباتك الصحية المفضّلة والمحضّرة في المنزل في غضون دقائق.

تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

تقنية ProMix لخلط سريع وأكثر اتساقًا

تعاونت Philips مع جامعة شتوتغارت لتطوير تقنية ProMix، بهدف الحصول على نتائج خلط أسرع وأكثر اتساقًا. تتميّز هذه التقنية الفريدة والمتطورة بتصميم على شكل مثلث لتوفير تدفق مثالي للطعام وأعلى مستوى من الأداء، مع تزويدك بأفضل النتائج في كل مرة.

تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

تقنية SpeedTouch للتحكّم بالطاقة بسهولة

هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-1679547

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.