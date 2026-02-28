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تم إيقافه
HR2652/91
اخلط المكونات وسكّر الوعاء بإحكام وانطلق!
يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية.
قوة خلط تبلغ 800 واط
SpeedTouch مع دليل حول السرعات
وعاء للاستخدام أثناء التنقل
سهل التنظيف
يتميّز المحرك القوي والمتين الذي نقدّمه بقوة 800 واط، لتزويدك بالطاقة التي تحتاج إليها لتحضير وجباتك الصحية المفضّلة والمحضّرة في المنزل في غضون دقائق.
تعاونت Philips مع جامعة شتوتغارت لتطوير تقنية ProMix، بهدف الحصول على نتائج خلط أسرع وأكثر اتساقًا. تتميّز هذه التقنية الفريدة والمتطورة بتصميم على شكل مثلث لتوفير تدفق مثالي للطعام وأعلى مستوى من الأداء، مع تزويدك بأفضل النتائج في كل مرة.
هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.
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