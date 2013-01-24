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Viva Collection

آلة تحضير الحساء

HR2200/81
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً
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    Viva Collection آلة تحضير الحساء

    HR2200/81
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

    تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection آلة تحضير الحساء

    بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

    تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

      صحي ولذيذ ومصنوع في المنزل.

      • سعة 1,2 لتر مع 5 برامج
      • غلاف واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • سلك طول 0,8 م
      • كتيّب يحتوي على 31 وصفة
      واجهة استخدام بسيطة بخمسة إعدادات محددة مسبقًا

      واجهة استخدام بسيطة بخمسة إعدادات محددة مسبقًا

      تتمتع آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips بواجهة استخدام تتألف من 5 إعدادات محددة مسبقًا.

      اصنعي الحساء المفضلة لديك في غضون 20 دقيقة

      اصنعي الحساء المفضلة لديك في غضون 20 دقيقة

      باستخدام آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips، يمكنك تحضير الحساء المفضل لديك في غضون 20 دقيقة.

      خفق ساخن وبارد لأنواع الحساء والكومبوت وعصائر الفواكه الكثيفة والكثير غيرها

      خفق ساخن وبارد لأنواع الحساء والكومبوت وعصائر الفواكه الكثيفة والكثير غيرها

      5 إعدادات معدة مسبقًا لأنواع الحساء خفيف القوام وكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفواكه الكثيفة والخفق اليدوي.

      وظيفة الخفق اليدوي الإضافية لضمان نتائج مثالية

      وظيفة الخفق اليدوي الإضافية لضمان نتائج مثالية

      وظيفة الخفق اليدوي الإضافية لضمان نتائج مثالية.

      طاقة بقدرة 990 واط

      طاقة بقدرة 990 واط

      بفضل طاقة التسخين بقدرة 990 واط الفعالة، ستتمكنين من تحضير الحساء المفضل لديك في غضون 20 دقيقة فقط.

      يتضمّن كتيّب وصفات الطبخ لتوفير وصفات ملهمة

      يتضمّن كتيّب وصفات الطبخ لتوفير وصفات ملهمة

      كتيّب وصفات طبخ فيه أكثر من 30 وصفة لذيذة وملهمة إضافة إلى نصائح الخبراء.

      سهولة في التنظيف

      سهولة في التنظيف

      دورق كبير سعة 1.2 لتر يكفي لأربعة أشخاص

      دورق كبير سعة 1.2 لتر يكفي لأربعة أشخاص

      تحفظ الحساء دافئًا لمدة 40 دقيقة

      تحفظ آلة SoupMaker من Philips الحساء دافئًا لمدة 40 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وأسود وأحمر
        دورق مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        طاقة التسخين
        990  واط
        محرك بقدرة
        180  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        السعة
        1.2  لتر
        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        عدد البرامج
        5

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