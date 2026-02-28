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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker

تم إيقافه

Viva Collectionآلة تحضير الحساء

HR2200/81

بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة!

عرض جميع المزايا

صحي ولذيذ ومصنوع في المنزل.

بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

  • سعة 1,2 لتر مع 5 برامج

  • غلاف واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • سلك طول 0,8 م

  • كتيّب يحتوي على 31 وصفة

واجهة استخدام بسيطة بخمسة إعدادات محددة مسبقًا

واجهة استخدام بسيطة بخمسة إعدادات محددة مسبقًا

تتمتع آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips بواجهة استخدام تتألف من 5 إعدادات محددة مسبقًا.

اصنعي الحساء المفضلة لديك في غضون 20 دقيقة

اصنعي الحساء المفضلة لديك في غضون 20 دقيقة

باستخدام آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips، يمكنك تحضير الحساء المفضل لديك في غضون 20 دقيقة.

سهولة في التنظيف

سهولة في التنظيف

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.