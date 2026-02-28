بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً

تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة!