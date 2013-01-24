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الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean. إكتشف كلّ المميزات
يمكن لهذه العصارة استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة بفضل نظام استخراج العصير المبتكر مع المصفاة بالتصميم المقلوب للحصول على كمية كبيرة من العصير. بات بإمكانك استخراج كمية أكبر من العصير بنسبة 10% مقارنة بالعصارة HR1861 الأولى من Philips.
بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية بحجم XXL 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.
تم تصميم عصارة Philips لعملية تنظيف سهلة بفضل تقنية QuickClean. بات التنظيف الآن عملية بسيطة للغاية بفضل وظيفة التنظيف المسبق ومصفاة Quick Clean المصقولة.
تعتبر عصارة Philips العصارة الأولى في السوق التي تعمل بالطرد المركزي مع وظيفة التنظيف المسبق. يمكنك إنشاء نافورة مياه في الجهاز عبر إضافة المياه في الدافعة، وذلك لتشطيف الألياف غير المرغوب فيها والمتبقية على الغطاء وتسهيل تنظيف المصفاة.
تعلق كمية كبيرة من ألياف اللب في المصفاة التقليدية، ما يجعل تنظيفها صعبًا جدًا! إلا أن الأمر مختلف مع مصفاة QuickClean المصقولة التي تتميّز بها عصارة Philips، نظرًا إلى أن كل أسطحها ناعمة. وبعد التنظيف المسبق، يمكنك مسح الألياف المتبقية على المصفاة بسهولة باستخدام فرشاة مطبخ تقليدية. بالتالي، يمكنك تنظيف العصارة بالكامل في غضون دقيقة!
سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يمكنك تشغيل ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز الفتحة لمنع التقطير بسهولة تنظيفها وقابلية فكها كما تم تصنيعها من مواد يمكن عسلها في غسالة الأطباق. فبحركة واحدة وبسيطة، يمكنك منع تسرّب العصير والحفاظ على نظافة المنضدة.
يمكنك عصر أقسى المكونات بواسطة محرك فعال بقوة 1000 واط.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الملحقات
سهل التنظيف