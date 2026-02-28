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  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
  • استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

تم إيقافه

Viva Collectionخلاط محمول باليد

HR1611/00

استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

عرض جميع المزايا

عمليتا خلطٍ وتقطيعٍ سهلتين بسرعاتٍ مختلفة

استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

  • مقبض بلاستيكي وقوة 650 واط

  • سكين بإجراء مزدوج

  • مفرمة مع وعاء سعة 1 لتر

  • 16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى

محرك قوي بقدرة 650 واط

محرك قوي بقدرة 650 واط

قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

قم بتحديد السرعة الأفضل لكافّة أنواع المكوّنات

بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.

زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

زر السرعة الفائقة الفعّال للمكونات القاسية

لأقسى المكونات.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.