استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!