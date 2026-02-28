ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1611/00
استمتع يومياً بأطيب المأكولات والمشروبات المعدّة في المنزل
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
مقبض بلاستيكي وقوة 650 واط
سكين بإجراء مزدوج
مفرمة مع وعاء سعة 1 لتر
16 إعداد سرعة + إعداد للسرعة القصوى
بفضل الإعدادات الـ 16 للسرعة يمكنك تحديد السرعة المثالية لكل نوع من المكونات منتجًا بذلك خليطًا متناسقًا أو ناعمًا.
لأقسى المكونات.
المراجعات