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Viva Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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Viva Collectionخلاط محمول باليد

HR1611/00

Viva Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Viva Collection Hand blender

  • PDF ملف, 3.3 MB
  • 13 March 2026

تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

  • PDF ملف
  • 29 March 2026