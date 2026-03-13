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Viva Collection خلاط محمول باليد
تم إيقافه
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HR1611/00
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User Manual Philips Viva Collection Hand blender
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 650 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!