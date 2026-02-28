حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت

يخلط هذا الخلاط من Philips المزوّد بخلاط يدوي وملحقات مفرمة، تشكيلة واسعة من المكوّنات. فبفضل المحرّك القوي بقوة 550 واط والإعدادات الخمسة العالية السرعة وآلات الخفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات العجن، بات من السهل إعداد أصعب أنواع العجين.