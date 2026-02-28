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تم إيقافه
HR1577/70
حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
يخلط هذا الخلاط من Philips المزوّد بخلاط يدوي وملحقات مفرمة، تشكيلة واسعة من المكوّنات. فبفضل المحرّك القوي بقوة 550 واط والإعدادات الخمسة العالية السرعة وآلات الخفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات العجن، بات من السهل إعداد أصعب أنواع العجين.
550 واط
5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
آلة خفق
محرّك قوي بقوة 550 لتحضير أصعب أنواع العجين بسهولة تامة.
5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتحكم مثالي.
آلات خفق/آلات لخفق العجين من الفولاذ الذي لا يصدأ.
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