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جميع السلاسل

  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت
  • حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت

تم إيقافه

Viva Collectionخلاط

HR1577/70

حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت

يخلط هذا الخلاط من Philips المزوّد بخلاط يدوي وملحقات مفرمة، تشكيلة واسعة من المكوّنات. فبفضل المحرّك القوي بقوة 550 واط والإعدادات الخمسة العالية السرعة وآلات الخفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات العجن، بات من السهل إعداد أصعب أنواع العجين.

عرض جميع المزايا

مع ملحقات متعددة الاستعمالات

حضّر وصفات شهية ولذيذة في المنزل متى شئت

  • 550 واط

  • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى

  • آلة خفق

محرّك قوي بقوة 550 واط

محرّك قوي بقوة 550 واط

محرّك قوي بقوة 550 لتحضير أصعب أنواع العجين بسهولة تامة.

5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتحكم مثالي

5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتحكم مثالي

5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى لتحكم مثالي.

آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين

آلات خفق/آلات لخفق العجين من الفولاذ الذي لا يصدأ.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.