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Viva Collection

المفرمة

HR1398/81
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection المفرمة

    HR1398/81
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار إلى المكسرات واللحوم في ثوانٍ معدودة. وبفضل شفراتها الأربعة القوية ووعائها الكبير جدًا، أصبح تحضير الأطعمة الصحية اللذيذة في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

      4 شفرات لفرم البصل والطماطم الإضافية

      • 500 واط
      • 1.5 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • 4 شفرات
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      زر بسيط للضغط لأسفل

      زر بسيط للضغط لأسفل

      تفرم اللحم والقلوبات والخضار والأعشاب

      تفرم اللحم والقلوبات والخضار والأعشاب

      لتحضير كل الوصفات بدءًا من المخفوق المثلج وصولاً إلى الحساء الساخن

      لتحضير كل الوصفات بدءًا من المخفوق المثلج وصولاً إلى الحساء الساخن

      مثالية لتحضير الصلصات والحساء

      مثالية لتحضير الصلصات والحساء

      وعاء بسعة 1.5 لتر للكميات الكبيرة

      وعاء بسعة 1.5 لتر للكميات الكبيرة

      4 شفرات لتقطيع كل المكونات بطريقة سريعة وبالتساوي

      4 شفرات لتقطيع كل المكونات بطريقة سريعة وبالتساوي

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1.5  لتر
        عدد الشفرات
        4
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        500  واط
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        1.25  لتر
        فولتية
        220-240 فولت

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