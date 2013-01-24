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المفرمة

HR1396/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    المفرمة

    HR1396/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

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      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1 لتر
        عدد الشفرات
        2
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6 لتر
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        اللون (الألوان)
        أبيض وفضي
        فولتية
        220-240 فولت
        الطاقة
        500 W
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        التردد
        50/60 Hz

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