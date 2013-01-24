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ProCare Auto Curler

Auto Curler

HPS940/03
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة
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    ProCare Auto Curler Auto Curler

    HPS940/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة

    احصلي على تموجات رائعة تلقائيًا وعلى الدوام بفضل ProCare Auto Curler من Philips. يعمد المحرك الاحترافي وغير المزوّد بفرش بالإضافة إلى الجزء الأسطواني للتسخين المصنوع من السيراميك والتيتانيوم إلى لفّ الشعر وتسخينه وتجعيده للحصول على تموجات مثالية في كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    ProCare Auto Curler Auto Curler

    عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة

    احصلي على تموجات رائعة تلقائيًا وعلى الدوام بفضل ProCare Auto Curler من Philips. يعمد المحرك الاحترافي وغير المزوّد بفرش بالإضافة إلى الجزء الأسطواني للتسخين المصنوع من السيراميك والتيتانيوم إلى لفّ الشعر وتسخينه وتجعيده للحصول على تموجات مثالية في كل مرة. إكتشف كلّ المميزات

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      مع محرك بدون فرش وأسطوانة من السيراميك والتيتانيوم

      • جزء أسطواني من السيراميك والتيتانيوم
      • محرك بدون فرش
      • 3 إعدادات للتسخين و3 إعدادات للوقت
      • نتائج مثل صالونات تصفيف الشعر
      سلك دوار بطول مترَين كما في صالونات تصفيف الشعر

      سلك دوار بطول مترَين كما في صالونات تصفيف الشعر

      يضمن السلك الدوار بطول مترين المشابه لذلك المستخدم في صالونات تصفيف الشعر مرونة محسنة وسهولة الاستخدام. يسهّل هذا السلك الموصى به من صالونات تصفيف الشعر استخدام جهاز تجعيد الشعر ProCare Auto Curler من Philips في أي مكان، ولا يشغل مساحة كبيرة، لتحصلي على المظهر الذي تريدينه.

      3 إعدادات للحرارة و3 إعدادات للمؤقت لمختلف أنواع الشعر

      3 إعدادات للحرارة و3 إعدادات للمؤقت لمختلف أنواع الشعر

      تساعدك الإعدادات الثلاثة لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجات مئوية) والإعدادات الثلاثة للمؤقت (12 ثانية - 10 ثوانٍ - 8 ثوانٍ) في الحصول على نتائج رائعة، من التموجات العريضة إلى التموجات المشدودة على مختلف أنواع الشعر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إعداد درجة الحرارة المرتفعة مع وقت التجعيد الإضافي للحصول على تموجات مشدودة، ما هو مثالي للشعر الأكثر كثافة. أما إعداد درجة الحرارة المنخفضة مع وقت التجعيد الأقل فيُعتبر مثاليًا للشعر الذي يتطلب حماية إضافية.

      محرك بدون فرش للمحترفين

      محرك بدون فرش للمحترفين

      محرك متين بدون فرش للمحترفين للحصول على تموجات في كل الاتجاهات المختلفة. استخدميه للحصول على تموجات متسقة تمامًا نحو الداخل ونحو الخارج، لتنعمي بمظهر متناسق تمامًا. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة التجعيد التلقائي للحصول على مزيج من اتجاهَي التموجات لمظهر طبيعي تمامًا.

      عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة

      عملية تجعيد تلقائية ومحترفة للحصول على تموجات رائعة

      يعمد جهاز تجعيد الشعر ProCare Auto من Philips إلى لف الشعر على الجزء الأسطواني الساخن للحصول على تموجات مثالية في كل مرة.

      أسطوانة من السيراميك والتيتانيوم

      أسطوانة من السيراميك والتيتانيوم

      جزء أسطواني احترافي من التيتانيوم، لعملية تجعيد سريعة وانسياب سلس وشعر لامع. يجمع طلاء الجزء الاسطواني المصنوع من السيراميك والتيتانيوم ما بين ميزة نقل الحرارة الممتازة والسطح الناعم جدًا للحصول على تموجات مثالية.

      3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط

      3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط

      3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط (يسار ويمين وتلقائي) لإضافة لمسة مبتكرة إلى عملية التجعيد الروتينية. استخدمي التموجات إلى اليمين وإلى اليسار لتجعيد الشعر في كل جهة بطريقة متناسقة، أو التموجات التلقائية لمزج التموجات إلى اليمين وإلى اليسار للحصول على مظهر طبيعي بالكامل.

      وقت تسخين سريع يبلغ 30 ثانية فقط

      وقت تسخين سريع يبلغ 30 ثانية فقط

      مسخّن بأداء عالٍ لوقت تسخين سريع يبلغ 30 ثانية فقط.

      تسريح مع الحماية من السخونة

      وداعًا للحروق أثناء التسريح بفضل الحجرة المحسّنة والجديدة التي نقدمها. فعلى خلاف أجهزة تجعيد الشعر التقليدية، لن تحرقي أصابعك مطلقًا بفضل تصميمنا الذكي الذي يعزل الحرارة عن أي مناطق أخرى غير خصلة الشعر التي تتم معالجتها.

      تجعيد سهل، حتى لخصل الشعر الخلفية

      يتميز جهاز تجعيد الشعر ProCare Auto من Philips بتصميم مريح، لتسهيل الحصول على تموجات متسقة بشكل مثالي لكل خصل شعرك، حتى في الجزء الخلفي.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        2.0  أمتار
        المحرّك
        محرك بدون فرش
        فولتية
        110-240  فولت
        وقت الإحماء
        < 30 ثانية
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        3 اتجاهات للتموجات
        نحو الداخل - متناوب - نحو الخارج
        إعدادات المؤقت
        8 ثوانٍ - 10 ثوانٍ - 12 ثانية
        إعدادات درجة الحرارة
        210 درجات مئوية - 190 درجة مئوية - 170 درجة مئوية

      • الميزات

        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        حلقة التعليق
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        غلاف من السيراميك والتيتانيوم
        نعم
        تنبيه صوتي عندما تصبح التموجات جاهزة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        ملحق لتنظيف الأسطوانة
        نعم
        ملحق لتقسيم الشعر
        نعم

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