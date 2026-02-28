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تم إيقافه

Prestige Proمجفف الشعر

HPS920/03

مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط.

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مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

  • قوة تجفيف تبلغ 2300 واط

  • محرك تيار متردد قوي

  • سرعة هواء عالية تصل إلى 170 كم/الساعة*

  • فوهة Style & Protect

محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 50%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.

قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

يضمن مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تم الاختبار مع فوهة بحجم 6 مم وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2

  2. مقارنة بالطراز الأقدم HP4997