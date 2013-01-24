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لتسريحات متنوعة

HP8698/03
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تسريحات فورية وعناية مستمرة تسريحات فورية وعناية مستمرة تسريحات فورية وعناية مستمرة
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    لتسريحات متنوعة

    HP8698/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تسريحات فورية وعناية مستمرة

    يمنحك مسرّح الشعر هذا المتعدد الوظائف تعددية استخدام للحصول على آخر صيحات في تسريحات الشعر لكل مناسبة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    يمنحك مسرّح الشعر هذا المتعدد الوظائف تعددية استخدام للحصول على آخر صيحات في تسريحات الشعر لكل مناسبة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات فورية وعناية مستمرة

      • 6 ملحقات تسريح
      • حرارة تبلغ 190 درجة مئوية
      • طبقة من السيراميك
      • إيقاف التشغيل التلقائي
      جزء أسطواني الشكل بحجم 16 مم وفرشاة؛ ألواح مسطّحة ولتجعيد الشعر؛ مشبكان

      جزء أسطواني الشكل بحجم 16 مم وفرشاة؛ ألواح مسطّحة ولتجعيد الشعر؛ مشبكان

      يحتوي جهاز تجعيد الشعر المتعدد الوظائف على: جزء أسطواني الشكل بحجم 16 مم للحصول على جدائل، وفرشاة للجزء الأسطواني الشكل بحجم 16 مم للحصول على شعر أكثر كثافة؛ وأداة تجعيد الشعر 2 في 1 مزوّدة بألواح مسطّحة ومجعّدة قابلة للتغيير لشعر مالس أو متموج؛ ومشبكان للشعر لتسهيل عملية التسريح.

      طلاء سيراميك على كل ملحق حراري

      طلاء سيراميك على كل ملحق حراري

      طلاء من السيراميك لعناية أفضل بشعرك.

      حرارة تسريح تبلغ 190 درجة مئوية للحصول على تسريحة تدم طويلاً

      حرارة تسريح تبلغ 190 درجة مئوية للحصول على تسريحة تدم طويلاً

      تضمن حرارة التسريح التي تبلغ 190 درجة مئوية الحصول على نتيجة تدوم طويلاً مع الحد من خطر تلف الشعر.

      وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بعد 60 دقيقة

      وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بعد 60 دقيقة

      صُممت ميزة إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير راحة البال. فإذا تُرك جهاز تجعيد الشعر في وضع التشغيل، فسيتوقف تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      مؤشر LED للإشارة عندما يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام

      يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يصبح مسرّح الشعر جاهزًا للاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        قطر البرميل
        16  ملليمترًا
        نوع السخّانة
        PTC
        وقت الإحماء
        3 دقائق
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        فولتية
        عامة

      • الميزات

        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        سلك دوّار
        نعم

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