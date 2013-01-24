شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات