شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.