شعر منسدل ولامع بسهولة تامة

صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.