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HP8319/03
شعر منسدل ولامع بسهولة تامة
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
Essential Care
سيراميك
تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
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