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عملية كيّ أسرع
ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ أسرع
ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات
عملية كيّ أسرع
ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ أسرع
ستسرّع هذه المكواة المولّدة للبخار عملية الكيّ، بفضل البخار المستمر والقوي جدًا وستجعلها مريحة أكثر بفضل خزان المياه القابل للفك بسعة 1,1 لتر. إكتشف كلّ المميزات
يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.
يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.
تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.
يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.
يمكن فكّ خزان المياه لإعادة تعبئته بسهولة من مياه الحنفية. أما فتحة التعبئة الكبيرة، فتجعل إعادة التعبئة عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكيّ لغاية ساعتَين متواصلتَين بدون الحاجة إلى إعادة تعبئة المياه بفضل سعة خزان المياه التي تبلغ 1,1 لتر.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة
الحجم والوزن
ضمان
المواصفات التقنية