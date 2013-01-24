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مكواة بخارية لاسلكية

HI570
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
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    مكواة بخارية لاسلكية

    HI570
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    مكواة بخارية لاسلكية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    مكواة بخارية لاسلكية

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

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      حرية التحرك بفضل الوظيفة اللاسلكية

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق كافة أنواع الأقمشة، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يساعد البخار الكثيف 75غ/دقيقة على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      وظيفة لاسلكية لأقصى درجة من حرية التحرك.

      تتيح ميزة اللاسلكية أقصى حرية ممكنة في الحركة وسهولة الإستدارة في شتى الإتجاهات. يتوافر خيار للوضع اللاسلكي للملابس التي تحتاج إلى الضبط بانتظام على لوحة الكيّ ما يمكّن المكواة من الشحن في هذا الوقت، أو في الوضع السلكي لكيّ متواصل. يمكن تحديد الميزة السلكية أو الميزة اللاسلكية أو ميزة التثبيت بالحامل للتخزين بسهولة بواسطة مفاتيح الوضعيات الثلاث.

      نظام تلقائي لمنع التكلس

      نظام تلقائي لمنع التكلس.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        75  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        30  غ/د
        رشاش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة بمقدار 180 درجة
        توفر قدرة على التحرك بحرية أثناء الكي
        يحفظ نظام منع التقطر
        الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      • كيّ آمن

        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        نعم

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        نعم

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        محرك
        1900  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        مقاييس المنتج
        320x256x138  سم
        وزن المنتج
        1.99  كغم
        علبة حاملة للوزن
        0.71  كغم
        طول سلك الطاقة
        2.4  م
        سعة خزان الماء
        250  ملل

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