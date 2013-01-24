مصطلحات البحث
نتائج ممتازة، جهد أدنى
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
نتائج ممتازة، جهد أدنى
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ممتازة، جهد أدنى
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق كافة أنواع الأقمشة، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.
بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد
يساعد البخار الكثيف 75غ/دقيقة على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.
البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
تتيح ميزة اللاسلكية أقصى حرية ممكنة في الحركة وسهولة الإستدارة في شتى الإتجاهات. يتوافر خيار للوضع اللاسلكي للملابس التي تحتاج إلى الضبط بانتظام على لوحة الكيّ ما يمكّن المكواة من الشحن في هذا الوقت، أو في الوضع السلكي لكيّ متواصل. يمكن تحديد الميزة السلكية أو الميزة اللاسلكية أو ميزة التثبيت بالحامل للتخزين بسهولة بواسطة مفاتيح الوضعيات الثلاث.
نظام تلقائي لمنع التكلس.
إزالة التجاعيد بسهولة
عملية كي مريحة
كيّ آمن
مدة خدمة أطول
المواصفات التّقنيّة