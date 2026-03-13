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Daily Collection جهاز الطهو على البخار

تم إيقافه

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Daily Collectionجهاز الطهو على البخار

HD9115/01

Daily Collection جهاز الطهو على البخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Consumer Care Book Philips Daily Collection Steamer - English (US)

  • PDF ملف, 366.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/01 - English (US)

  • PDF ملف, 24.7 kB
  • 13 March 2026

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