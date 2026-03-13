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الطهي
جميع السلاسل
Daily Collection جهاز الطهو على البخار
تم إيقافه
الدعم
HD9115/01
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Steamer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/01 - English (US)
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