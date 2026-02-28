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HD9115/01
المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة
قوة 900 واط وسعة 5 لتر
موقت يدوي
المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز
بلاستيكي، أبيض/بيج
يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.
المراجعات
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