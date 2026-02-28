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جميع السلاسل

  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

تم إيقافه

Daily Collectionجهاز الطهو على البخار

HD9115/01

المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

مع معزز النكهة

المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

  • قوة 900 واط وسعة 5 لتر

  • موقت يدوي

  • المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز

  • بلاستيكي، أبيض/بيج

يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 