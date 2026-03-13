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Viva Collection آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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Viva Collectionآلة تحضير القهوة

HD7562/40

Viva Collection آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips

  • PDF ملف, 6.2 MB
  • 13 March 2026

تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

  • PDF ملف
  • 29 June 2026