ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD7562/40
قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.
مع إبريق زجاجي
Aromaswirl
أبيض وأرجواني شاحب
يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.
إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.
توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات