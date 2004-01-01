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GC9642/60

GC9642/60
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    GC9642/60

    GC9642/60

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC9642/60

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC9642/60

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      المواصفات التقنية

      • التخزين

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        تخزين السلك
        • مخزن لسلك الطاقة
        • مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • سهل الاستخدام

        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        تنبيه مستوى المياه المنخفض
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • تكنولوجيا

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار عمودي
        نعم
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عند الطلب
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy De-Calc Plus
        تذكير بإزالة الترسبات
        • الضوء
        • نعم

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