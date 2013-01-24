الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

نظام الكي المضغوط

GC8220
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى نتائج ممتازة، جهد أدنى
    -{discount-value}

    نظام الكي المضغوط

    GC8220
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    نظام الكي المضغوط

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    نظام الكي المضغوط

    نتائج ممتازة، جهد أدنى

    قوي وصغير لدرجة مفاجئة، يصدر نظام الكي هذا بخار عالي المستوى من دون توقّف مع ضغط مرتفع مما يجعل عملية الكي أسرع وأسهل. يمكنك الكي بفضل خزان الماء القابل للفك سعة 1.4 لتر لساعات من دون مقاطعة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل steam-generator-iron

      نتائج ممتازة، جهد أدنى

      بخار لا نهاية له وقوي مع خزان ماء سعة 1.4 لتر

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      سطح كيّ SteamGlide لبخار فعال وانزلاق رائع

      يخلط سطح الكي هذا المصمم خصيصًا الطلاء الخزفي الممتاز لانزلاق ممتاز على الأقمشة كافةً والفتحات المصممة بعناية لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.

      خزان ماء قابل للفك كبير جدًّا سعة 1.4 لتر

      خزان ماء قابل للفك كبير جدًّا سعة 1.4 لتر

      تحتاج إلى الكثير من البخار للكيّ من دون عناء. يعني التيار البخاري الشديد الكثير من إعادة التعبئة. يقوم خزان الماء الكبير جدًّا سعة 1.4 لتر بتخفيض الحاجة إلى إعادة التعبئة.

      لحد 4.5 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لحد 4.5 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      في تصميم يجمع ما بين زخم البخار المتصاعد والضغط الهائل، يخترق البخار الأقمشة ليصل إلى عمق التجاعيد، فتلتمس النتائج بسرعة فائقة حتى على أصعب الأقمشة.

      بخار مستمر لحدّ 110 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر لحدّ 110 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      تستمر عملية إخراج البخار لحد 110 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد

      بخار كثيف لحدّ 120 غ/دقيقة يساعد على إزالة أصعب التجاعيد.

      جاهز للاستخدام في دقيقتين

      جاهز للاستخدام في دقيقتين

      البخار جاهز في المستوى الأقصى في غضون دقيقتين.

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      مكواة خفيفة الوزن لعملية كيٍّ لا تتطلب جهدًا

      يبلغ وزن المكواة فقط 1.2 كغم مما يجعل الكي أسهل ولا يتطلب جهدًا.

      المواصفات التقنية

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        تخزين الكبل والخرطوم
        لتخزينٍ منظّم للكبل والخرطوم

      • انزلاق ناعم

        سطح كيّ SteamGlide
        نعم

      • عمر أطول

        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات
        غلاية Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة
        شكل فتحة مثالي
        لأفضل توزيع بخار

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات
        الرأس البخاري
        يتيح لك الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية البخار
        يظهر المؤشر عند الوصول إلى مستوى البخار المطلوب
        ضوء جهوزية حرارة الكي
        نعم
        ضوء إفراغ خزان الماء
        يظهر المؤشر متى يحتاج خزان الماء إلى إعادة التعبئة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً

      • عملية كي مريحة

        تتلاءم وماء الحنفية
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية
        مدخل ماء كبير جداً
        لتعبئة سريعة وسهلة
        قفل مشغل البخار
        يخرج البخار من دون الحاجة إلى الضغط للأسفل
        سلك طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
        2.5  م
        خرطوم طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9  م
        خزان ماء مرشِّح متطوِّر
        مستوى الماء سهل التحديد

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        تركيز كعب المكواة بثبات
        يبقي المكواة ثابتة على لوح الكي
        أربعة أقدام مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        230  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        استطاعة الغلاية بالواط
        1200  واط
        استطاعة المكواة بالواط
        800  واط
        طول سلك الطاقة
        2.5  م
        طول الخرطوم
        1.9  م

      • الوزن والمقاييس

        الوزن (مع التغليف)
        6.06  كغم
        المقاييس
        350 X 350 X 250  ملم
        اللوح
        48  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند