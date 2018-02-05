تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى قرص أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.