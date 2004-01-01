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6400 series نظام الكيّ المضغوط

GC6420
  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    GC6420

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

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      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير

      • 90 غ
      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها. إن المكواة خفيفة الوزن (1.2كغ) لكي تحصل على تجربة كيّ سهلة ومريحة.

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      بخار متواصل يصل إلى 90 غ/دقيقة

      كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240
        استطاعة المرجل بالواط
        1370
        استطاعة المكواة بالواط
        800
        وقت بدء التشغيل
        6

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.25
        أبعاد المنتج
        319 x 199 x 166

      • سهل الاستخدام

        التحكم
        ضوء جهوزية درجة الحرارة
        وصول إلى مناطق صعبة
        • أخدود الأزرار
        • فتحة البخار
        سهلة الإعداد والتخزين
        • التصميم المدمج
        • تخزين سهل للكبل والخرطوم

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        قاعدة مكواة غير لاصقة

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1,9  m
        إدارة الترسبات الكلسية
        Easy Rinse
        مكواة بتصميم مريح
        مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة
        طول الخرطوم
        1.7  m
        استخدام آمن
        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        800  ml

      • إزالة التجاعيد

        بخار عمودي
        بخار عمودي مستمر
        بخار مستمر
        لغاية 90 غ/دقيقة
        قاعدة المكواة
        شكل فتحة مثالي
        بخار مضغوط
        حتى 4  bar

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