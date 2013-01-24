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ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
البخار يخترق الأقمشة بعمق وذلك بفضل الضغط المرتفع، فتلتمس النتائج بسرعة فائقة حتى على أصعب الأقمشة.
يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
لزيادة الراحة أثناء عملية الكيّ يمكنك وضع المكواة على هذا الحصير العازل للاستراحة. ومع انتفاء حاجتك إلى وضع المكواة على كعبها خلال الفترات الفاصلة، فإنك بذلك تخفف الضغط على معصم يدك. هذا الحصير العازل مقاوم للحرارة إلى حد بعيد، حتى لو وضع عليه سطح كيّ تصل درجة سخونته لحد 250 درجة مئوية.
يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.
تمكّنك حجرة التخزين المضمّنة من توضيب الكبل والخرطوم في القاعدة بطريقة مرتبة. ومع انتفاء الحاجة إلى تعليق الكبل والخرطوم، يمكنك أن تثمّن بشكل تام فوائد التصميم الصغير للمنتج.
النظام صغير لدرجة أنه يصلح للاستخدام على معظم لوحات الكيّ ويسهل تخزينه.
تستمر عملية إخراج البخار لحد 90 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.
عملية كي مريحة
كيّ آمن
الوزن والمقاييس
انزلاق ناعم
إعداد وتخزين غاية في السهولة
المواصفات التّقنيّة
تحكم كامل
عمر أطول
إزالة التجاعيد بسهولة
تصل إلى المناطق الصعبة
كيّ سريع وفعال