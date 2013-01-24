ضع المكواة بأمان على الحصير العازل

لزيادة الراحة أثناء عملية الكيّ يمكنك وضع المكواة على هذا الحصير العازل للاستراحة. ومع انتفاء حاجتك إلى وضع المكواة على كعبها خلال الفترات الفاصلة، فإنك بذلك تخفف الضغط على معصم يدك. هذا الحصير العازل مقاوم للحرارة إلى حد بعيد، حتى لو وضع عليه سطح كيّ تصل درجة سخونته لحد 250 درجة مئوية.