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نظام الكي المضغوط

GC6420
التصنيف الإجمالي / 5
  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    نظام الكي المضغوط

    GC6420
    التصنيف الإجمالي / 5

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    نظام الكي المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    نظام الكي المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

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      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      البخار يخترق الأقمشة بعمق وذلك بفضل الضغط المرتفع، فتلتمس النتائج بسرعة فائقة حتى على أصعب الأقمشة.

      يتيح لك الرأس البخاري الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      يضمّ الرأس البخاري الفريد جهة أمامية مدببة لسطح الكيّ مع فتحات بخارية طويلة في الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      ضع المكواة بأمان على الحصير العازل

      لزيادة الراحة أثناء عملية الكيّ يمكنك وضع المكواة على هذا الحصير العازل للاستراحة. ومع انتفاء حاجتك إلى وضع المكواة على كعبها خلال الفترات الفاصلة، فإنك بذلك تخفف الضغط على معصم يدك. هذا الحصير العازل مقاوم للحرارة إلى حد بعيد، حتى لو وضع عليه سطح كيّ تصل درجة سخونته لحد 250 درجة مئوية.

      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.

      حجرة تخزين الكبل والخرطوم المتكاملة

      تمكّنك حجرة التخزين المضمّنة من توضيب الكبل والخرطوم في القاعدة بطريقة مرتبة. ومع انتفاء الحاجة إلى تعليق الكبل والخرطوم، يمكنك أن تثمّن بشكل تام فوائد التصميم الصغير للمنتج.

      التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً

      النظام صغير لدرجة أنه يصلح للاستخدام على معظم لوحات الكيّ ويسهل تخزينه.

      بخار متواصل لحد 90 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      تستمر عملية إخراج البخار لحد 90 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.

      المواصفات التقنية

      • عملية كي مريحة

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        خرطوم طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.7  م
        سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9  م
        مكواة مصمّمة بشكل صحي
        مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        أربعة أقدام مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • الوزن والمقاييس

        الوزن (مع التغليف)
        5.25  كغم
        اللوح
        40  قطعة
        المقاييس
        319 x 199 x 166  ملم

      • انزلاق ناعم

        سطح كيّ مطلي للحصول على انزلاق ناعم
        نعم

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        تخزين الكبل والخرطوم
        مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم
        تصميم صغير
        التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        230  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        استطاعة الغلاية بالواط
        1370  واط
        استطاعة المكواة بالواط
        800  واط
        وقت بدء التشغيل
        6  دقيقة (دقائق)
        سعة الغلاية
        800  ملل

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية حرارة الكي
        نعم

      • عمر أطول

        غلاية Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة
        شكل فتحة مثالي
        لأفضل توزيع بخار

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات
        الرأس البخاري
        يتيح لك الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      • كيّ سريع وفعال

        البخار المستمر
        لحد 90 غ/دقيقة
        البخار المضغوط
        لحد 4 أشرطة

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