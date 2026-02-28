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جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27
  • Product in Use Photo Philips QuickTouch Garment Steamer GC515/27

تم إيقافه

QuickTouchقدر بخاري للملابس

GC515/27

1 جائزة

يعيد الحياة والنضارة للأقمشة الحساسة

اختبر ملاءمة هذا القدر البخاري للملابس الصغير الحجم من Philips والمصمم خصيصًا لإزالة التجاعيد عن كافة أنواع الأقمشة. فبفضل دفق البخار المتواصل الفعال، تتم إزالة التجاعيد بسرعة فائقة لإعادة الرونق إلى الأقمشة الناعمة.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

قدر بخاري فعال للملابس

يعيد الحياة والنضارة للأقمشة الحساسة

  • 1500 واط

  • عمود قابل للضبط

سهولة الاستخدام

سهولة الاستخدام

يسهل استخدام القدر البخاري. فقد صمم بشكل صغير وقابل للحمل لكي تتمكن من حمله وتخزينه بكل سهولة.

لا حاجة للوح كيّ

لا حاجة للوح كيّ

من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

آمن على الأقمشة الناعمة كالحرير

آمن على الأقمشة الناعمة كالحرير

إن القدر البخاري آمن على كافة أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.