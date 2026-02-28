ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC515/27
يعيد الحياة والنضارة للأقمشة الحساسة
اختبر ملاءمة هذا القدر البخاري للملابس الصغير الحجم من Philips والمصمم خصيصًا لإزالة التجاعيد عن كافة أنواع الأقمشة. فبفضل دفق البخار المتواصل الفعال، تتم إزالة التجاعيد بسرعة فائقة لإعادة الرونق إلى الأقمشة الناعمة.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
1500 واط
عمود قابل للضبط
يسهل استخدام القدر البخاري. فقد صمم بشكل صغير وقابل للحمل لكي تتمكن من حمله وتخزينه بكل سهولة.
من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.
إن القدر البخاري آمن على كافة أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
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