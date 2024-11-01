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  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    GC514/36

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    بفضل حلول البخار الرئيسية

    • 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
    • 3 إعدادات للبخار
    • خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
    تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

    تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

    يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.

    3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

    عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

    علاّقة مميزة للملابس

    علاّقة مميزة للملابس

    علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.

    بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بفعالية

    بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بفعالية

    يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

    خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

    خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

    خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

    آمن للاستخدام على كل الأقمشة

    آمن للاستخدام على كل الأقمشة

    إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

    وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

    وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

    يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

    ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان المياه
      1600  ml
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      عمود قابل للضبط
      نعم
      علّاقة الملابس
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1600  W
      بخار مستمر
      32  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      <1  minute(s)
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      بخار متغير
      3  levels

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

    Badge-D2C

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