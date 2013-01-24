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EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

GC514/36
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
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    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    GC514/36

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch Plus من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. وبفضل المجموعة الكبيرة من حلول دفق البخار الأساسية، أصبح جهازًا مثاليًا لوضع اللمسات الأخيرة بسرعة وللملابس الدقيقة والتي يصعب كيّها.

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      إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

      بفضل حلول البخار الرئيسية

      • 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
      • 3 إعدادات للبخار
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

      تغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة بفضل قاعدة بخار أكبر بنسبة 25%*

      يأتي قدر EasyTouch Plus البخاري هذا مزوّدًا بقاعدة بخار أكبر بنسبة 25%* مقارنةً بالطرازات الأقدم. ويسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من القماش بتمريرة واحدة، مما يجعل عملية كيّ الملابس بواسطة البخار أكثر فعالية.

      3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بفعالية

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بفعالية

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة في أي وقت

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسات كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

      وظيفة Easy de-calc لاستهلاك المنتج لمدة أطول

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة Easy de-calc لإزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهل الاستخدام

        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        عمود قابل للضبط
        نعم
        سعة خزان الماء
        1600 ml
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        علّاقة الملابس
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار متغير
        3 مستويات
        الطاقة
        1600 W
        فولتية
        220-240 V
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        جاهز للاستخدام
        &lt;1 min
        بخار مستمر
        32 غ/د

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

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