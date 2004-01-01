ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.