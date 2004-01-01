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DailyTouch قدر بخاري للملابس

GC504/39
  • ملابس خالية من التجاعيد كل يوم ملابس خالية من التجاعيد كل يوم ملابس خالية من التجاعيد كل يوم
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    DailyTouch قدر بخاري للملابس

    GC504/39

    ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

    تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DailyTouch قدر بخاري للملابس

    ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

    تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.

    ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

    تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DailyTouch قدر بخاري للملابس

    ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

    تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.

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      ملابس خالية من التجاعيد كل يوم

      مع بخار مستمر وفعال

      • 1600 واط
      • عمود قابل للضبط مع علاّقة
      • قفاز
      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس

      علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.

      عمود قابل للضبط

      عمود قابل للضبط

      عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

      خزان ماء كبير قابل للفك

      خزان ماء كبير قابل للفك

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لعملية كيّ بالبخار لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      المواصفات التقنية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم مع ماء الحنفية
        نعم

      • الملحقات

        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        علّاقة الملابس
        نعم
        عمود قابل للضبط
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220 - 240  V

      • سهولة الاستخدام

        تعبئة المياه وإفراغها
        خزان ماء قابل للفك
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        سعة خزان الماء
        1400  ml
        طول سلك الطاقة
        1,6  m
        طول الخرطوم
        1.3  m
        وقت الإحماء
        60  s

      • الاستدامة

        خرطوم بخار مصنوع من السليكون
        نعم

      • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

        إخراج بخار مستمر
        33  g/min
        الطاقة
        1600  W
        قاعدة بخار حجم XL
        نعم

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