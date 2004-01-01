ملابس خالية من التجاعيد كل يوم
تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملابس خالية من التجاعيد كل يوم
تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.
ملابس خالية من التجاعيد كل يوم
تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملابس خالية من التجاعيد كل يوم
تم تصميم جهاز كي الملابس على البخار الجديد DailyTouch من Philips لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلّاقة المضمّنة وسترى كيف يقوم البخار بإزالة التجاعيد بسرعة في أثناء تحريك رأس جهاز كي الملابس بالبخار فوق القطعة.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.
علاّقة مميزة للملابس تسمح لك بتعليق ملابسك بسهولة مثل القمصان والفساتين والسراويل أثناء استخدام القدر البخاري.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لعملية كيّ بالبخار لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
التحكم بالترسبات الكلسية
الملحقات
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
الاستدامة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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